AMD:n Navi 21 -näytönohjaimet vuotojen kohteena (RDNA2)

AMD tulee esittelemaan RDNA2-arkkitehtuurin ja Radeon RX 6000 -sarjan näytönohjaimet 28. lokakuuta eli reilun viikon kuluttua. Näytönohjainten suorituskyvystä on saatu jo pienet ensimaistiaiset, jotka vihjaavat ainakin yhden mallin kilpailevan suurin piirtein samassa suorituskykyluokassa GeForce RTX 3080:n kanssa.

Tuttu luottovuotaja _rogame on twiitannut tuoreimpia tietojaan Navi21-grafiikkapiiristä. Vuodon mukaan Navi21 XT -näytönohjaimet tulisivat toimimaan 1450 – 1500 MHz:n perus-, 2000 – 2100 MHz:n Game- ja 2200 – 2400 MHz:n Boost-kellotaajuuksilla. Astetta hitaampi Navi21 XL toimii vuotajan mukaan puolestaan 1350 – 1450 MHz:n perus-, 1800 – 1900 MHz:n Game- ja 2100 tai mahdollisesti 2200 MHz:n Boost-kellotaajuudella.

_rogamen mukaan edellä mainituista kellotaajuuksista matalammat olisivat referenssikellotaajuudet ja korkeammat AIB-mallien tehdaskellotaajuudet. Navi21:stä on ajuritietojen mukaan luvassa XT:n ja XL:n lisäksi myös XTX- ja XLE-mallit. XTX-mallin on huhuttu tulevan saataville vain AMD:lta, kun AIB:t (Add-in Board partner) saisivat parhaimmillaan XT-malleja, mutta tätä on mahdotonta varmistaa tässä vaiheessa.

Patrick Schur on vielä uusi tulokas vuotorintamalla, mutta ainakin tähän asti hänen tietonsa ovat osoittautuneet osuviksi. Schurin mukaan ainakin yhdessä tietyssä AIB-valmistajan Navi 21 XT -mallissa tulisi olemaan 16 Gt GDDR6-muistia, noin 2,4 GHz:n Game-kellotaajuus ja 255 watin TGP (Total Graphics Power). On mahdollista, että Schur on sekoittanut Boost- ja Game-kellotaajuudet keskenään, sillä se osuu yksiin _rogamen mainitseman 2,4 GHz:n Boost-kellotaajuuden kanssa. TGP-arvo viittaa grafiikkapiirin ja muistien kulutukseen ilman muuta näytönohjainta. Schurin mukaan Navi 21:n maksimi TGP-arvo voisi olla korkeimmillaan 290 wattia ja valmistajat tekevät vielä viimeisiä viilauksia lopullisiin kellotaajuuksiinsa ja siten TGP-arvoihinsa.

Lähteet: _rogame @ Twitter, Patrick Schur @ Twitter