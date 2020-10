AMD:n Project Quantum -minitietokone esittää jälleen elonmerkkejä

Project Quantum on alun perin vuonna 2015 esitelty minitietokonekonsepti, jossa pienikokoinen tietokone jakautuu tiimalasimaiseen tapaan kahteen osaan.

AMD esitteli pienoiskokoisen Project Quantum -minitietokoneen alun perin jo vuonna 2015. Projekti ei ikinä poikinut varsinaisesti myyntiin tulleita tietokoneita, vaan AMD kuvaili sitä esimerkiksi automaailmasta tuttujen konseptiautojen kaltaiseksi projektiksi.

Alkuperäinen Project Quantum piti sisällään Intelin Core i7-4790K -prosessorin ja kahteen Fiji-grafiikkapiiriin perustuvan näytönohjaimen. Se projekti haudattiin alun perin, koska tietokoneeseen haluttaisiin AMD:n emolevy ja prosessori, minkä lisäksi yhtiö oli päättänyt suunnata kahden Fijin Radeon Pro Duon pelaajien sijasta ammattilaisille. Vuotta myöhemmin huhuttiin, että projekti tekisi paluun Zen- ja Vega -arkkitehtuureihin perustuvana ratkaisuna, mutta se jäi huhujen tasolle.

Nyt Project Quantum on esittänyt jälleen uusia elonmerkkejä, sillä Twitter-käyttäjä PeteB löysi 15. syyskuuta 2020 päivätyn AMD:n mallioikeuspatentin (design patent), jossa kuvataan Project Quantumin kotelo. Laajempaan tietoisuuteen PeteB:n twiitin toi tuttu vuotaja _rogame. Mallioikeuspatentissa kuvattu kotelo noudattaa edelleen alkuperäistä konseptia, jossa tietokone jakautuu kahteen osioon, jotka ovat yhteydessä toisiinsa tiimalasimaiseen tapaan ohuen keskiön läpi. Patenttia on haettu kuluvan vuoden helmikuussa, joten on mahdollista, että AMD tulee julkaisemaan lopulta myös myyntiin asti saapuvan Project Quantum -tietokoneen.

