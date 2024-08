Yhtiön tuloksen veturina toimi datakeskuspuoli, jonka liikevaihto kasvoi vuodessa jopa 115 % etenkin Instinct Mi300 -kiihdytinten johdolla, vaikka 4. sukupolven Epyc-prosessoreillakin oli oma lusikkansa sopassa.

AMD on pitänyt kuluneella viikolla vuoden toisen neljänneksen osavuosikatsauksensa. Yhtiön neljännestä voidaan pitää positiivisena, sillä tulos parani huolimatta pelipuolen sakkaamisesta.

AMD teki vuoden toisella neljänneksellä 5835 miljardin dollarin edestä liikevaihtoa, mikä on 9 % paremmin kuin vuotta aiemmin. Yhtiö on saanut samalla kasvatettua katettaan kolme prosenttiyksikköä 49 %:iin ja vaikka toimintakulutkin ovat kasvaneet 5 %, on 265 miljoonan dollarin käteen jäävä tulos 238 miljoonaa viime vuotta paremmin.

AMD:n tuloksen veturina on ollut datakeskuspuoli ja etenkin Instinct Mi300 -sarjan GPU:t, vaikka myös 4. sukupolven Epyc-prosessoreiden myynnit ovat kasvaneet. Datakeskuspuolen liikevaihto kasvoi vuoden takaiseen nähden jopa 115 % ja viime neljännekseenkin verratuna 21 % enemmän.

Kuluttajapuolen prosessorit menestyivät nekin hyvin ja liikevaihto nousi jopa 49 % vuodessa ja tulos saatiin käännettyä 69 miljoonan dollarin tappiosta 89 miljoonan voitoksi. Vuoden toinen neljännes on usein vuoden heikoin, mutta osaston tulos nousi maltillisesti myös vuoden ensimmäiseen neljännekseen nähden.

Kuten yhtiö ehti jo viime osavuosikatsauksessaan varoitella, pelipuoli sukeltaa parhaillaan voimakkaasti ja vuodessa sen liikevaihto kutistui 1581 miljoonasta dollarista 648 miljoonaan dollariin. Tulos pysyi kuitenkin vielä plussan puolella 77 miljoonan verran huolimatta romahtaneesta liikevaihdosta.

Embedded-osaston vire on pelottavan lähellä pelipuolta ja sen liikevaihto laski vuodessa 41 % 1459 miljoonastaq 861 miljoonaan dollariin. Osasto tekee kuitenkin kovaa tulosta liikevaihtoon nähden, sillä käteen liikevaihdosta jäi peräti 345 miljoonaa dollaria.

Lähde: AMD, Kuva: App Economy Insights @ X