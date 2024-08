Ikuinen hiiri olisi kalliimpi ja laadukkaampi kuin perinteinen hiiri, mutta pidemmät elinkaarikulut kattamaan saatettaisiin tarvita tilauspalvelua.

Logitechin toimitusjohtaja Hanneke Faber on ollut hiljattain The Vergen Decoder-podcastin vieraana. Ars Technica on poiminut lähetyksestä esiin mielenkiintoisia ja kenties osin pelottaviakin tulevaisuuden näkymiä.

Toimitusjohtaja Faberin mukaan Logitechin innovointikeskuksen väki on esitellyt hänelle ”ikuisen hiiren” konseptiversiota. Faber vertaa ”ikuista hiirtä” paremman tason kelloon, jota ei heitetä ikinä pois, ja nostaa samalla ilmoille myös mahdollisuuden ”ikuisesta näppäimistöstä”.

Ikuinen hiiri tai näppäimistö olisi ohjelmistomääritelty hiiri, jossa on panostettu erityisen paljon suunnitteluun ja laatuun. Prototyyppiversion Faber kertoi olevan hieman nykyisiä perushiiriä painavampi. Vaikka toimitusjohtaja toivookin hiiren olevan tulevaisuudessa todellisuutta, sille toimivan bisnesmallin löytäminen kalliimpien tuotantokustannusten ja elinkaarikustannusten kattamiseksi voisi olla haastavaa. Faberin mukaan siinä missä keskimääräisen hiiren hinta on noin 26 dollaria, saattaisi ”ikuisen hiiren” hinta olla noin 200 dollaria. Yksi pelottavan kuuloinen vaihtoehto kulujen kattamiseksi olisi tilausmalli, jossa käyttäjä maksaisi hiiren käytöstä kuukausittain.

Se, mihin Faber ei ottanut kantaa ja minkä vuoksi näppäimistöt ja hiiret eivät käytännössä vertaudu paremman pään kelloihin on kestävyys. Hiiret ja näppäimistöt ovat kulutustavaraa, vaikka ne valmistettaisiin korkealaatuisemmistakin komponenteista. Toisaalta jos ”ikuinen hiiri” olisi helposti itse korjattavissa edullisin vaihto-osin, ei kuluminen välttämättä olisi ongelma.

