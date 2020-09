AMD:n tuleva Ryzen 7 5800X -prosessori testivuodoissa (Zen 3 / Vermeer)

Ensimmäisten testitulosten mukaan 8-ytiminen Ryzen 7 5800X tulee peittoamaan 10-ytimisen Core i9-10900K:n ainakin Ashes of the Singularityn prosessoritesteissä.

AMD tulee esittelemään Zen 3 -arkkitehtuurin reilun viikon kuluttua 8. lokakuuta. Tuoreimpien vuotojen mukaan yhtiö tulee hyppäämään Ryzen-prosessoreidensa numeroinnissa yli 4000-sarjan, jotta jatkossa sekä prosessorit- että APU-piirit perustuisivat samaan prosessoriarkkitehtuuriin samoilla numeroinneilla. Epäsuhta prosessoreiden ja APU-piirien välillä syntyi, kun AMD julkaisi ensimmäisen sukupolven Zen-APU-piirit 2000-sarjana.

Tuttu luottovuotaja Tum Apisak on nyt löytänyt ensimmäiset tulokset tulevalla 8-ytimisellä Ryzen 7 5800X -prosessorilla Ashes of the Singularityn tulostietokannasta. Testisovellus ei valitettavasti paljasta prosessorin kellotaajuuksia, mutta itse tulos on varsin vakuuttava. Ryzen 7 5800X saa DirectX 12 -rajapinnalla 4K Crazy -asetuksin CPU Framerate -arvoksi 133,6 FPS, kun esimerkiksi Core i9-10900K:n tulos vastaavin asetuksin on 114,8 FPS. Tarkemmin tuloksia tarkastellessa Ryzen lyö Core i9:n kaikissa prosessoritesteissä selvin marginaalein, mutta häviää Normal Batch- ja Heavy Batch -testien näytönohjaintuloksissa (GeForce RTX 2080) aavistuksen. Medium Batch -testissä myös näytönohjainosuus menee Ryzenin nimiin.

Vermeer-koodinimellisen Ryzen 5000 -sarjan julkaisun odotetaan tapahtuvan 8. lokakuuta samalla, kun AMD esittelee virallisesti itse Zen 3 -arkkitehtuurin. Prosessorit tulevat sopimaan nykyisiin 500-sarjan emolevyihin, minkä lisäksi 400-sarjan emolevyille on luvattu beetatason tuki. Itse prosessoriarkkitehtuurin muutoksista tiedetään vielä varsin vähän. AMD on paljastanut jo aiemmin, että CCX:n koko tullaan kaksinkertaistamaan neljästä kahdeksaan ytimeen, jolloin kussakin pikkusirussa tulee olemaan yksi CCX ja 32 Mt L3-välimuistia. Lisäksi AMD on kertonut Zen 3:n olevan kokonaan uusi arkkitehtuuri, siinä missä Zen 2 oli edelleenkehitetty Zen-arkkitehtuuri.

Lähde: Tum Apisak @ Twitter, Ashes of the Singularity