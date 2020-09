Vuodot AMD:n RDNA2-näytönohjainten ympärillä jatkuvat

Mikäli macOS 11:n beetaversiosta kaivetut tiedot pitävät paikkansa, tukee Navi21 sekä HBM2- että GDDR6-muisteja.

AMD:n syksyyn mahtuu Zen 3 -julkaisun ohella myös seuraavan sukupolven RDNA2-arkkitehtuuri. AMD tulee esittelemään arkkitehtuurin ja siihen perustuvat Radeon RX 6000 -sarjan näytönohjaimet 28. lokakuuta.

Nettiin vuoti viime viikolla AMD:n ROCm:n kautta ongittuja yksityiskohtia yhtiön tulevien RDNA2-grafiikkapiirien konfiguraatioista. Nyt sama Reddit-käyttäjä stblr on tonkinut esiin lisää yksityiskohtia Applen macOS 11:n beetaversiosta, johon on jo lisätty alustava tuki näytönohjaimille.

macOS:n tiedot vahvistavat samat yksityiskohdat kuin aiempikin vuoti, minkä lisäksi ne sisältävät uutta tietoa. Edellisestä vuodosta puuttunut Navi 23 sisältää macOS:n tietojen mukaan 32 Compute Unit -yksikköä, eli vain 8 vähemmän kuin Navi 22. Sen muistiväylä on 128-bittinen, eli 64-bittiä kapeampi kuin isoveljellään. Tiedoissa on listattu myös RDNA3-sukupolven Navi31, jonka ominaisuudet olisivat identtiset Navi21:n kanssa. On kuitenkin mahdollista, että kyse olisi vielä ns. placeholder-tiedoista.

Navi21:n muistiratkaisun mysteeri ei tunnu ottavan ratketakseen. Näytönohjaimeen liittyneissä aiemmissa vuodoissa on aiemmin näennäisesti vahvistettu tuki sekä GDDR6- että HBM2-muisteille, mutta ei saman vuodon osana. Stblr:n mukaan hänen tiedostoista purkamansa tiedot väittävät Navi21:n tukevan sekä HBM2- että GDDR6-muisteja. Useamman muistityypin tukemisessa ei ole sinänsä mitään uutta, mutta ottaen huomioon HBM2:n vaatiman interposer-alustan tai vastaavan, on näin eri tyyppisten muistien tukeminen vähintäänkin erikoista.

Samoista macOS:n ja Linuxin tiedostoista on kaivettu esiin myös AMD:n tulevien APU-piirien grafiikkaohjainten konfiguraatioita. Tiedostojen mukaan Cezannen Vega-grafiikkaohjaimen konfiguraatio tulee pysymään identtisenä nykyisten Renoir-APU-piirien kanssa. Van Gogh -APU-piirissä olisi niin ikään 8 Compute Unit -yksikön grafiikkaohjain, mutta se perustuu Vegan sijasta RDNA2-arkkitehtuuriin, mikä muuttaa sirujen joitain muita ominaisuuksia. Rembrandtissa siirryttäisiin puolestaan yhdestä Shader Arraysta kahteen ja yhteensä 12 Compute Unit -yksikköön.

Lisäksi Newegg Insider -blogiin oli päivitetty taulukko, jossa listattuun väitetysti Radeon RX 6700 XT:n, RX 6800 XT:n ja RX 6900 XT:n tekniset ominaisuudet. Taulukon mukaan 6700 XT olisi varustettu 40 Compute Unit -yksiköllä, 6800 XT 60 Compute Unit -yksiköllä ja 6900 XT 80 Compute Unit yksiköllä. Näytönohjainten väitetty peruskellotaajuus olisi 1500 MHz. 6700 XT ja 6800 XT olisivat blogin mukaan 192-bittisillä ja 6900 XT 256-bittisellä muistiväylällä ja näytönohjainten TDP-arvot olisivat 150, 200 ja 300 wattia.

Kyseisen blogin takaa löytyy Neweggin ulkopuolisia toimijoita, joilla ei ole virallisesti pääsyä Neweggin mahdollisiin tietoihin jälleenmyyntikanavan sisällä. Myös taulukon löytänyt VideoCardz mainitsee, että kyseessä on luultavammin kirjoittajan spekulaatiota, kuin oikeaa tietoa.

Lähteet: stblr @ Reddit, VideoCardz