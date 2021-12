AMD:n uudet Radeon Software 21.12.1 -ajurit lupaavat suorituskykyparannuksia Halo Infiniteen

AMD:n testien mukaan uuden Halon suorituskyky paranee RX 6000 -näytönohjaimilla jopa 16-19 % 4K-resoluutiolla Ultra-asetuksin.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. Radeon Software Adrenalin 21.12.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtien sekä integroidulla grafiikkaohjaimella varustettuja Zen-prosessoreita.

Radeon Software 12.12.1 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat viralliset tuet Halo Infinitelle, Fortnitelle, Icarukselle sekä RX 6000 -sarjalle Blenderin uudessa 3.0-versiossa. Halo Infiniten suorituskyvyn kerrotaan parantuvan uusilla ajureilla RX 6000 -sarjan näytönohjaimilla 16 – 19 %, kun käytössä on 4K-resoluutio ja Ultra-asetukset ja verrokkina aiemmat 21.11.3-ajurit.

Tuttuun tapaan ajureissa on korjattu myös aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa liiskattuja bugeja ovat esimerkiksi Marvel’s Guardians of the Galaxy -pelissä tapahtuneet ajureiden timeout-kaatumiset, Radeon Software -hallintasovelluksen ongelmat PUBG-pelin yhteydessä, jos käytössä on useamman näytön konfiguraatio, sekä Forza Horizon 5:ssä RX 500 -sarjan näytönohjaimilla näkyneet graafiset ongelmat. Tiedossa olevia bugeja ovat puolestaan aiemmin tallennettujen Power Tuning -profiilien latausongelmat ja vanhat tutut eli Enhanced Syncin aiheuttamat mustat ruudut ja Radeon Performance Metricsin raportoimat todellisuutta korkeammat muistikellot. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä