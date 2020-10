AMD:n Zen 3 Engineering Sample -prosessori testivuodossa

Mikäli ES-prosessorilla ajetut tulokset vastaavat lopullista mallia, nousisi suorituskyky 12-ytimisissä malleissa yhdellä säikeellä 25 ja monella säikeellä 15,7 % nykysukupolveen verrattuna.

AMD tulee esittelemään Zen 3 -arkkitehtuurin ja uudet Ryzen 5000 -sarjan prosessorit 8. lokakuuta eli viikon kuluttua torstaina. Yhtiö on vuotojen perusteella hyppäämässä 4000-sarjan prosessoreissa yli kokonaan, minkä myötä prosessoreiden ja APU-piirien epälooginen numerointi saataisiin korjattua.

Nyt nettiin on vuotanut uusi testitulos AMD:n Engineering Sample -prosessorilla, jonka voidaan olettaa olevan ainakin lähellä yhtä lopullisista tuotteista. Tässä vaiheessa vielä koodinimellä 100-000000061-08 tunnistuva prosessori on päässyt CPU-Z:n sisäänrakennettuun testipenkkiin vastuksenaan Ryzen 7 3700X -prosessori. Koodinimi ei valitettavasti kerro, mikä prosessorimalli on kyseessä, mutta usean säikeen testin mukaan kyseessä olisi 12-ytiminen malli, joka suorittaa samanaikaisesti 24 säiettä.

CPU-Z:n yhden säikeen testissä uusi prosessori saa tuloksekseen 652.8 pistettä, mikä on 27,7 % korkeampi, kuin Ryzen 7 3700X:n tulos. Monisäikeisessä testissä AMD:n Engineering Sample -prosessori saa tuloksekseen puolestaan 9481.8 pistettä, mikä on lähes 75 % enemmän, kuin 3700X:n tulos. Mikäli ES-prosessori on 12-ytiminen, kuten monisäikeinen testi vihjaa, sen tulokset olisivat yhdellä säikeellä 25 % ja monella säikeellä 15,7 % korkeammat, kuin 12-ytimisen Ryzen 9 3900X:n tulokset CPU-Z:n virallisessa tulostietokannassa.

Lähde: HXL @ Twitter