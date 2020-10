Uutuushiiren paino on saatu pudotettua vain 49 grammaan huolimatta RGB-valaistuksesta.

Keveät pelihiiret ovat viime vuosina nousseet suosiossa eikä tämä ole jäänyt hiirivalmistajilta huomaamatta. Tuorein tulokas erittäin keveiden pelihiirten luokkaan on Cooler Masterin päivittynyt MasterMouse MM720.

MM720 hakee muotoiluunsa innostusta yhtiön aiemmista Spawn- ja Xornet-pelihiiristä, mutta rakenne noudattaa muista keveistä hiiristä tuttua hunajakennomallia. Avoinaisen hunajakennorakenteen vuoksi hiiren piirilevy on suojattu pinnoitteella, joka takaa hiirelle IP58-sertifioidun suojauksen pölyä ja vettä vastaan. Hiiri on optimoitu yhtiön mukaan etenkin claw-otteelle, mutta myös koko kämmenen palm-ote on otettu huomioon. Hiirestä löytyy keveydestään huolimatta myös RGB-valaistus.

MM720:n silmänä toimii PixArtin suosittu optinen PMW3389-sensori, joka yltää parhaimmillaan 16 000 DPI:n tarkkuuteen, 50 G:n kiihtyvyyteen ja 400 tuuman sekuntinopeuteen. Hiiren pääpainikkeet on toteutettu A4techin ”Light Strike” teknologiaa hyödyntävillä optisilla LK-kytkimillä. Hiirestä löytyy lisäksi kaksi peukalopainiketta sekä luonnollisesti rulla. Hiiri on valmistettu ABS-muovista ja sen pohjasta löytyy PTFE-tassut. Cooler Masterin itse suunnitteleman Ultraweave-johdon luvataan olevan erittäin kevyt ja huomaamaton.

Cooler Master MM720:n strategiset mitat ovat 105,42 x 76,52 x 37,35 mm ja 49 grammaa. Se saapuu myyntiin sekä matta- että kiiltäväpintaisena mustana ja valkoisena. Sen suositushinta on 49,99 dollaria.

Lähde: Cooler Master