Google on Android-kehittäjien blogissaan kertonut seuraavan suuren Android SDK -päivityksen ajoittuvan vuoden 2025 toiselle neljännekselle, mikä kielii myös Android 16:n aikaistumisesta.

Android-käyttöjärjestelmän seuraava versiopäivitys Android 16 nähtäneen jo ensi vuoden kesään mennessä, sillä Google on Android-kehittäjille suunnatussa blogissaan tiedottanut aikaistavansa Androidin seuraavaa suurta ohjelmistokehityspakettia eli Android SDK:ta (software development kit) vuoden 2025 toiselle neljännekselle. Suurten SDK-päivitysten yhteydessä on totuttu näkemään myös Android-versiopäivitys, joista tuorein on viime kuussa julkaistu Android 15.

Suurempia päivityksiä Androidiin onkin tavallisesti nähty syksyisin, eli ensi vuoden toinen puolisko toisi muutosta totuttuun aikatauluun. Google kertoo uudistetun aikataulun mukailevan paremmin uusia laitejulkaisuja ja tuovan uudet Android-ominaisuudet nopeammin yhä useamman käyttäjän saataville. Lisäksi vuoden 2025 viimeiselle neljännekselle on kaavailtu pienempää SDK-päivitystä, jolla tuskin on tavallisiin kuluttajiin sen suurempaa vaikutusta.

Lähde: Android Developers Blog