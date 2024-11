Tutustutaan Generic System Image (GSI) pohjaisen custom Android ROMien asentamiseen esimerkkilaitteen avulla.

Android-laitteiden päivitystuki on parantunut viime vuosina huimasti mutta erot laitevalmistajien välillä ovat edelleen suuria. Heikoiten päivitysten kanssa ovat suoriutuneet pienemmät kiinalaisvalmistajat, mikä todettiin muun muassa io-techissä hiljattain julkaistussa juttusarjassa koskien kiinalaisvalmistajien massasta poikkeavia puhelimia. Harrastajien ratkaisu päivitysten puuttumiseen on jo pitkään ollut custom ROMin asentaminen ja aihetta käsiteltiinkin io-techissä muutama vuosi sitten.

Perinteisesti custom ROMit on räätälöity jokaiselle puhelimelle ja tabletille erikseen, mikä on rajoittanut merkittävästi niiden saatavuutta eri laitteille. Tilanne alkoi kuitenkin muuttumaan vuonna 2017, kun Google esitteli Project Trebleksi nimetyn modulaarisen rakenteen Androidiin. Treblen myötä varsinainen käyttöjärjestelmä on erotettu laitekohtaisesta alemman tason ohjelmistosta Hardware Abstraction Layerin (HAL) avulla.

Tässä artikkelissa tutustutaan näiden Generic System Image (GSI) pohjaisen custom ROMien asentamiseen esimerkkilaitteen avulla ja käydään samalla läpi prosessiin liittyviä huomioita.

