Android 16 valjastaa laitteiden paikallisen tekoälysuorituskyvyn tietoturvakäyttöön ja tuo tuen esimerkiksi lähettisovellusten seurantatietojen reaaliaikaisen päivittämiseen suoraan ilmoitusvalikkoon.

Google on ilmoittanut tulevansa tihentämään Android-päivitysaikataulua kahteen julkaisuun per vuosi. Ensimmäinen päivityksistä on merkittävämpi ja jälkimmäinen pienempi, rajapintoja päivittävä päivitys. Lisäksi yhtiö julkaisee neljännesvuosittain ominaisuuspäivityksiä käyttöjärjestelmälle.

Android 16:n ensimmäinen kehittäjäversion viime marraskuussa ja Pixel-käyttäjille on ollut sen jälkeen tarjolla beetaversioita tulevasta päivityksestä. Nyt yhtiö on julkaissut käyttöjärjestelmän valmiin version. Se tulee samalla saataville Pixel 6 -sukupolvelle ja sitä uudemmille Pixel-laitteille.

Käyttöjärjestelmän merkittävimpiä päivityksiä kuluttajien kannalta lienee Live Updates -päivitys, joka mahdollistaa reaaliaikaiset päivitykset erilaisille navigointi- ja seurantapalveluille. Esimerkiksi ruokalähettiä odotellessa käyttäjän ei tarvitse avata sovellusta nähdäkseen tuoreimpia tietoja, vaan sovelluksen luoma ilmoitus päivittyy reaaliajassa ilmoitusvalikossa. Reaaliaikaisesti päivittyvät ilmoitukset sijoitetaan listan ylimmiksi, jonka lisäksi niiden tiedot näkyvät ja päivittyvät myös Always-on-Display-tilassa.

Google on valjastanut käyttöjärjestelmässä myös tekoälyn todelliseen hyötykäyttöön. Messages-sovellukseen on lisätty uusi tekoälyä hyödyntävä Scam Detection eli huijausten tunnistus. Ominaisuus pyörii täysin paikallisesti hyödyntäen modernien järjestelmäpiirien NPU-tekoälykiihdyttimiä. Huomatessaan oletetun huijauksen, se varoittaa asiasta ruudulle hyppäävällä varoituksella, jossa kerrotaan mahdollisista riskeistä sekä mahdollisuus raportoida viesti sekä estää sen lähettäjä huijariksi.

Tietoturvaa parantaa myös uusi Google-tileiltä tuttu Advanced Protection -tila, joka asettaa sovelluksille erittäin tiukat turvallisuusasetukset, pyrkii eristämään sovellukset ja palvelut mahdollisuuksien mukaan omiin hiekkalaatikoihinsa sekä rajoittamaan kanssakäymistä varmistamattomien verkkopalveluiden tai muutoin entuudestaan tuntemattomien lähteiden kanssa. Laitteen omaa tekoälysuorituskykyä hyödyntävä ominaisuus on suunniteltu mahdollisimman joustavaksi, mutta pakollisia uusia rajoituksia on 2G-yhteyksien estäminen sekä Chromen Javascript-optimoijan poistaminen käytöstä.

Uusi käyttöjärjestelmä parantaa myös tukea suurille näytöille ja erikoisemmille kuvasuhteille. Googlen mukaan kaikki modernit sovellukset pitäisi ylipäätään suunnitella sovittamaan itsensä näytölle sopivaksi riippumatta kuvasuhteesta tai koosta. Android 16:n API level 36:lle suunnitelluilta sovelluksilta tämä mahdollisuus poistetaan ja sovellus skaalataan esimerkiksi kirjamallin taittuvanäyttöisillä puhelimilla koko sisänäytön leveydelle.

Mediapuolella Android 16 tuo sekä rajapintapuolen päivityksiä että uusia ominaisuuksia. Käyttäjälle kuuluvin muutos on tuki Bluetoothin Auracast Broadcastille, mikä mahdollistaa äänistriimin lähettämisen suoraan ihmisten kuulolaitteisiin. Vastaanottavalta laitteelta vaaditaan Bluetooth LE Audio -tuki. BT LE Audio -kuulolaitteita käyttäville on lisäksi lisätty mahdollisuus valita kuulolaitteiden ja puhelimen mikrofonin välillä puhelukäytössä sekä kuulolaitteen mikrofonien poimiman taustamelun tason säätö. Koodekkipuolella käyttöjärjestelmään on lisätty tuki mm. UltraHDR-kuvien HEIC-pakkaukselle ja Advanced Professional Video -koodekille.

Android 16:n uusi kamerasovellus tukee uutta ”automaattista hybridivalotus” -ominaisuutta, joka hakee balanssia manuaalisten ja automaattisten ISO- ja valotusasetusten välille sekä uudet säätimet värilämmölle ja värivivahteille. Se osaa myös hyödyntää edellä mainittua HEIC-formaattia UltraHDR-kuvissa.

Erilaisten terveys- ja treeniohjelmien tiettyjen tietojen jakamisen mahdollistava Health Connect on päivitetty tukemaan sähköisten terveystietojen jakamista Fast Healthcare Interoperability Resources -standardin kautta sitä tukeville terveydenhuoltotahoille. Standardi on tällä hetkellä käytössä myös Suomessa esimerkiksi Kanta-järjestelmässä.

Heikommasta näöstä kärsiville on lisätty lisäksi mahdollisuus lisätä kaiken tekstin ympärille menneiden aikojen taivaskanavien tekstityksistä tutut korkean kontrastin laatikot.

Android 16 ei tuo mukanaan aiemmin esiteltyä Material 3 Expressive -ulkonäköpäivitystä, vaan se on luvassa vasta kolmannen vuosineljänneksen QPR1-ominaisuuspäivityksessä. QPR1:n beetaversio on jo saatavilla Pixel 6 -sukupolvelle ja sitä uudemmille Pixel-laitteille.

Lähteet: Google, The Verge