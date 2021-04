AOC aloitti laajentumisen oheislaitteisiin viime kuussa headset-kuulokkeilla.

Näyttövalmistajana tunnettu AOC laajensi aiemmin tänä vuonna tuoteportfoliotaan headsettien puolelle. Nyt yhtiö on ottanut seuraavan loikan ja julkistanut ensimmäiset näppäimistönsä, hiirensä ja hiirimattonsa.

AOC tuo markkinoille kerralla kolme pelihiirtä: perustason GM200, laajemmin varusteltu GM500 ja Agon-brändätty AGM700. GM200 on varustettu Pixartin PWM3519-sensorilla, jolle luvataan 4200 DPI:n tarkkuus. Ergonomisesti oikeakätisille muotoillun hiiren kyljestä löytyy kaksi peukalopainiketta ja rullan takaa puolestaan DPI-painike. Hiiren RGB-valaistuksen voi asettaa vaihtumaan DPI:n mukana. GM200 on hinnoiteltu Hexuksen mukaan 20 euroon.

AOC:n sanoja lainaten GM500 on suunniteltu täyttämään jokaisen pelaajan välttämättömin tarve: kustomoitava RGB-valaistus 16,8 miljoonalla värillä. Pixartin PWM3325 -sensorille luvataan 5000 DPI:n tarkkuus, 100 tuuman sekuntinopeus ja 20 G:n kiihtyvyys. Päänäppäimissä käytetään Omronin kytkimiä ja symmetrisesti muotoillun hiiren kummaltakin kyljeltä löytyy kaksi painiketta. DPI-painike on sijoitettu tutulle paikalleen rullan taakse. Hiiren valaistus on täysin kustomoitavissa ja sen voi synkronoida muiden AOC:n oheislaitteiden valaistuksen kanssa. GM500:n strategiset mitat ovat 127 x 74 x 40 mm ja 145 grammaa. GM500 on hinnoiteltu Hexuksen mukaan 24,99 dollariin.

Agon-brändätty AGM700 on suunniteltu yhtiön mukaan ammatilaispelaajille ja se on varustettu Pixartin 16 000 DPI:n tarkkuuteen yltävällä PWM3389-sensorilla. Sensorille luvataan 400 tuuman sekuntinopeus ja 50 G:n kiihtyvyys. Hiiren pääpainikkeet on toteutettu Omronin kytkimillä ja oikeakätisille suunnitellun hiiren vasemmasta kyljestä löytyy peukalopainikkeiden lisäksi hiiren herkkyyttä laskeva tarkka-ampujanäppäin. Rullan takaa löytyy DPI-painikkeen lisäksi painike kolmen eri profiilin välillä vaihtamiseksi. Hiiren valaistus on täysin kustomoitavissa ja synkronoitavissa muihin AOC-oheislaitteisiin GM500:n tapaan. AGM700:n strategiset mitat ovat 123,8 x 63,4 x 37,9 mm ja 148 grammaa. Painoa voi halutessaan lisätä viidellä hiiren pohjaan luukun alle asennettavalla viiden gramman painolla. Hexuksen mukaan AGM700:n hintalappuna koreilee 39,99 dollaria.

AOC:n näppäimistövalikoima noudattaa pelihiirten linjaa ja tulee myyntiin kolmena mallina: kumikupuja käyttävä GK200, Outemun kytkimillä varustettu GK500 ja Cherryn kytkimillä varustettu, Agon-brändätty AGK700. Kaikki kolme näppäimistöä ovat täyskokoisia ja saatavilla toistaiseksi vain yhdysvaltalaisella ANSI-asettelulla, mutta oletettavasti perästä seuraa myös ISO-versiot. Kolmikosta löytyy luonnollisesti myös RGB-valaistus.

AGK700-näppäimistöön voi valita Cherryn siniset tai punaiset kytkimet ja ne tukevat luonnollisesti NKRO-rolloveria. Normaalin näppäinvalikoiman lisäksi mukaan on saatu mahtumaan 5 makronäppäintä, joukko pikanäppäimiä sekä pyöritettävä mediarulla. Näppäimistön kansi on valmistettu alumiinista ja sen mukana tulee magneeteilla kiinnittyvä nahalla päällystetty rannetuki. AGK700 on hinnoiteltu Hexuksen mukaan 179,99 dollariin.

GK500 tulee saataville niin ikään punaisin ja sinisin kytkimin, mutta Outemun valmistamina. Näppäimistö on riisuttu kaikesta ylimääräisestä. Näppäimistöstä löytyy makro- ja mediatoiminnot, mutta niitä on käytettävä Fn-funktionäppäimen kautta. Fn korvaa näppäimistöstä oikean puoleisen Windows-näppäimen. Myös GK500:n kansi on alumiinista ja sen mukana tulee magneeteilla kiinnittyvä rannetuki, mutta rannetuen materiaaleista ei ole mainintaa. GK500:n hinnaksi Hexus ilmoittaa 49,99 dollaria.

GK200 on asettelultaan vastaava kuin GM500, mutta sen rakenteessa on siirrytty alumiinista edullisempaan metalliseen kansilevyyn ja valaistus on lukittu ikuiseen sateenkaarikuvioon. Näppäimistön mukana tulee muovinen, magneeteilla kytkeytyvä rannetuki. Näppäimistön suositushinta on Hexuksen mukaan 42,20 euroa.

Lähteet: Hexus, AOC