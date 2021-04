Chia-kryptolouhijat ovat vallanneet kiintolevymarkkinat Kiinassa

Villityksen takana on Chia-virtuaalivaluutta, joka ei kaipaa merkittävästi laskentatehoa, vaan vain kapasiteettia sekä luku- ja kirjoitusoperaatioita.

Kryptolouhinta on myllertänyt näytönohjainmarkkinat sekaisin viime syksynä alkaneen uuden Ethereum-villityksen myötä. Nyt kryptolouhijat uhkaavat myös kiintolevymarkkinoita, mikäli HKEPC:n raportti pitää kutinsa.

HKEPC:n mukaan kryptolouhijat ovat alkaneet ostamaan massoittain kiintolevyjä louhiakseen Chia-kryptovaluuttaa. Raportin mukaan etenkin 4-18 teratavun kiintolevyjä on ostettu niin paljon, että niiden hinnat ovat nousseet 200-600 hongkongin dollaria eli noin 21-63 euroa. Vaikka summat kuulostavat sinänsä pieniltä, ne ovat merkittäviä suhteessa asemien hintoihin. Mikäli Chian suosio jatkaa kasvuaan, odotetaan hintojen nousevan entisestään.

Chia on BitTorrentin keksijä Bram Cohenin luoma virtuaalivaluutta, joka perustuu ns. Proof of Space and Time -malliin. Käytännössä sitä kuvaillaan ympäristöystävällisempänä vaihtoehtona Proof of Work -tyyppisille valuutoille kuten BitCoin ja Ethereum. Chia ei vaadi merkittävästi laskutehoa, vaan vain kirjoitus- ja lukuoperaatioita sekä kapasiteettia.

Vaikka runsaat kirjoitus- ja lukuoperaatiot ovat myrkkyä SSD-asemien kestävyydelle, kerrotaan kiintolevyjen loppumisen johtaneen myös SSD-asemien myynnin kasvuun. Jopa kuluttajaluokan SSD-asemien kerrotaan voivan louhia voitollisesti ja MyDriversin raportin mukaan esimerkiksi kiinan paikallismarkkinoilla merkittävän Jiahe Jinwein myyneen kaikki yhden ja kahden teratavun M.2 SSD-asemansa loppuun. Yhtiö suunnitteleekin nyt rajoittavansa SSD-asemien kertaostoja louhijoiden rohmuamisen lopettamiseksi, mutta toisaalta suunnittelee samaan aikaan nimenomaan louhintakäyttöön tarkoitettua SSD-asemaa.

Aika näyttää, laajeneeko Chia-villitys myös Kiinan ulkopuolelle ja mitä se tekee maailmanlaajuisille tallennusmediamarkkinoille.

Lähteet: Tom’s Hardware, HKEPC, MyDrivers