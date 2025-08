Uudessa CS24A:ssa on nopea TN-paneeli ja siinä on kullan värinen jalusta CS2-logolla.

AOC on julkaissut AGON by AOC -tavaramerkkinsä alle uuden CS24A-pelinäytön, jota markkinoidaan ensisijaisesti CS2- eli Counter-Strike 2 -pelaajille. Uutuus on 24,1-tuumainen TN-näyttö vakuuttavalla 610 hertsin maksimivirkistystaajuudella. 600 Hz:n ylittäviä pelinäyttöjä on alkanut hiljalleen ilmestyä markkinoille kuluvan vuoden aikana. Massasta näytön erottaa sen kullan värinen jalusta, joka on koristeltu CS2-logolla.

CS24A:ssa on 1920 × 1080 pikselin Full HD -resoluutio ja sen gray-to-gray-vasteajaksi kerrotaan 0,5 millisekuntia (MPRT 0,3 ms). Siinä hyödynnetään myös taustavalon vilkkumiseen perustuvaa MBR+-teknologiaa (motion blur reduction+), joka pienentää liikesumeutta. Näytön virkistystaajuus mukautuu pelien ruudunpäivitysnopeuteen AMD FreeSync Premium- sekä NVIDIA G-Sync Compatible -sertifikaattien ansiosta. Vihollisten näkyvyyttä tummissa alueissa parantaa Dark Boost -ominaisuus. Lisäksi näytössä on valmiiksi kalibroitu ”CS2-tila”, jolla näyttöön voi helposti asettaa esimerkiksi optimoidut terävyys- ja gamma-asetukset. Liitäntäpuolelta löytyy HDMI 2.1- ja DisplayPort 1.4 -liitännät sekä USB 3.2 Gen 1 -keskitin.

CS24A:n lisäksi AOC julkaisi myös AG246FK6-mallin samoilla ominaisuuksilla, mutta perinteisellä AGON-ulkoasulla.

AOC:n uutuusnäytöt tulevat saataville elokuun aikana 699 euron suositushintaan.

