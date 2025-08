Lisuan Techin arkkitehtuurin kerrotaan olevan täysin itse kehitetty, kun muut viime vuosina esiin nousseet kiinalaisyrittäjät ovat lisensoineet ainakin osan teknologioistaan Imaginationilta.

Kiinan omavaraisuussuunnitelmiin tietotekniikassa kuuluvat luonnollisesti myös näytönohjaimet. Maasta on ponnistanut jo useampi valmistaja modernein ominaisuuksin varustetuilla grafiikkapiireillä, mutta jokainen niistä on tavalla tai toisella hyödyntänyt Imagination Technologiesin teknologioita ja arkkitehtuureita.

Nyt maasta ponnistaa uusi valmistaja Lisuan Tech, joka julkisti markkinoille kuluttajapuolelle tähtäävän 7G106:n ja ammattikäyttöön optimoidun 7G105:n. Molemmat perustuvat G100-grafiikkapiiriin ja yhtiön itse kehittämään TrueGPU-arkkitehtuuriin.

Arkkitehtuuri tukee moderneja ominaisuuksia, kuten DirectX 12-, Vulkan 1.3-, OpenGL 4.6- ja OpenCL 3.0 -rajapintoja, mutta säteenseurannalle tukea ei ole mukana. Sen kerrotaan tukevan ”älykästä moniajoa” maksimissaan 48 samanaikaisella tehtävällä, kolmioiden out-of-order-renderöinnillä ja kahden FP32- tai INT32-käskyn suoritusta kerralla. Kolmioiden OoE-renderöinnin kerrotaan parantavan nopeutta tietyissä tilanteissa parhaimmillaan 50 % perinteisiin metodeihin verrattuna. Lisäksi arkkitehtuurissa hyödynnetään uniikiksi kuvailtua ”Matrix Memory layout” -muistiavaruutta, jonka kerrotaan parantavan muistin tehokkuutta 40 %. Sen luvataan myös kykenevän jakamaan sekä renderöinti- että laskentatehtäviä eri yksiköiden suoritettaviksi reaaliajassa.

Lisuan Tech G100:n laskentayksiköiden määrää ei ole paljastettu, mutta niiden kerrotaan yltävän parhaimmillaan 24 TFLOPSin suorituskykyyn FP32-tarkkuudella ja tukevan myös FP8-tarkkuutta. GPU:ssa on 192 teksturointiyksikköä ja 96 ROP-yksikköä. Muistiohjain on 192-bittinen ja sen jatkeena on kuluttajamalli 7G106:ssa 12 ja ammattimalli 7G105:ssä 24 Gt GDDR6-muistia. Näytönohjaimet tukevat myös yhtiön omaa NRSS-skaalainta.

Mediapuolella näytönohjain tukee AV1- ja HEVC- eli H.265-pakkausta ja purkua. Näytönohjaimet käyttävät PCIe 4.0 x16 -väylää ja niistä löytyy neljä DisplayPort 1. -liitäntää DSC 1.2b -tuella. Näytönohjaimista löytyy yksi 8-pinninen lisävirtaliitin, mikä tarkoittaa periaatteessa 225 watin maksimikulutusta. Näytönohjaimet tukevat myös GPU:n virtualisointia maksimissaan 16 käyttäjälle.

Suorituskyvyn osalta 3DMark Fire Strikessä sen kerrotaan noin 26 800 ja Steel Nomadissa 2256 pistettä, mitkä asettavat sen noin GeForce RTX 4060:n tasolle. Geekbench 6:n OpenCL-testisä pisteitä ropisi 111 290, mikä on Tom’s Hardwaren mukaan noin 10 % paremmin, kuin RTX 4060:llä. Pelipuolella näytönohjaimia esiteltiin Black Myth: Wukong- ja Wuchang: Fallen Feathers -peleillä, joissa suorituskyky 4K High -asetuksin oli yli 70 FPS, ja Shadow of the Tomb Raiderilla, jossa suorituskyky ylsi vastaavilla asetuksilla yli 80 FPS:n.

Lisuan Tech G100-grafiikkapiiri valmistetaan TSMC:n N6-valmitusprosessilla ja 7G106- sekä 7G105-näytönohjainten massatuotannon on tarkoitus käynnistyä syyskuun aikana.

Lähde: Tom’s Hardware