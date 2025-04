AOC:n uutuuspelinäytöt ovat 24-tuumainen e-urheilunäyttö sekä 34-tuumainen ultrawide-näyttö.

AOC on julkaissut kaksi uutta G4-sarjalaista AOC Gaming -pelinäyttöä 24 ja 34 tuuman ko’oissa. Tarkemmin 24,5-tuumainen, e-urheiluun suunnattu 25G4SXU on 300 hertsin IPS-paneelilla varustettu näyttö, joka on ylikellotettavissa 310 Hz:iin. Näytössä on 1920 × 1080 pikselin Full HD -resoluutio ja 1 ms:n gray-to-gray-vasteaika. Lisäksi siinä on Adaptive-Sync-tuen ohella G-Sync Compatible -tuki, eli se on NVIDIAn virallisesti hyväksymä mukautuvan virkistystaajuuden osalta. Liitäntäpuolelta löytyy kaksi HDMI 2.0:aa, yksi DisplayPort 1.4 sekä jopa neljä USB 3.2 Gen 1 -liitäntää oheislaitteiden kytkemiseen.

Ultrawide-kuvasuhteen CU34G4Z:ssa on 240-hertsinen VA-paneeli 3440 × 1440 pikselin resoluutiolla ja niin ikään 1 ms:n gray-to-gray-vasteajalla. Toisin kuin 25G4SXU:ssa, ei CU34G4Z:ssa mainosteta olevan G-Sync Compatible -tukea, vaan vain Adaptive-Sync-tuki. Näytöstä löytyy VESA DisplayHDR 400 -sertifikaatti ja liitäntöinä on kaksi HDMI 2.1:tä ja yksi DisplayPort 1.4. USB 3.2 Gen 1 -liitäntöjä on kaksi kappaletta.

AOC:n uutuusnäytöt tulevat saataville huhtikuun aikana seuraavin suositushinnoin:

25G4SXU – 229 €

CU34G4Z – 429 €

Lähde: Sähköpostitiedote