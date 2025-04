Uusi 299 euron hintainen Lite on uuden Honor 400 -malliston ensimmäinen tuote ja tarjoaa pitkän päivitystuen.

Honor on julkaissut Euroopan markkinoille ensimmäisen 400-sarjan mallinsa, Honor 400 Liten. Uutuusmalli on seuraaja vajaa vuosi sitten julkaistulle 200 Litelle ja sen markkinoinnissa keskitytään alemmassa hintaluokassa yleistyviin tekoälyominaisuuksiin sekä uuteen ”älykamerapainikkeeseen”.

Ulkoisesti 400 Lite on edeltäjänsä tapaan nykymittapuulla melko kevyt ja ohut muovirunkoinen puhelin. Takakuorta on uudistettu kameran muotoilun osalta. Rakenne on IP64-suojattu ja valmistajan mukaan se kestää lyhyen vesiupotuksen makeaan veteen. Rakenteelle on myös hankittu sveitsiläisen SGS:n viiden tähden pudotuskestävyyssertifikaatti.

AMOLED-näytön koko on pysynyt samana 6,7-tuumassa, mutta sen virkistystaajuutta on kasvatettu 120 hertsiin ja pistemäistä maksimikirkkautta nostettu merkittävästi 3500 nitiin. Näyttö tukee myös korkeaa 3840 Hz PWM-himmennystaajuutta sekä muita Honorin puhelimista tuttuja silmäystävällisyysominaisuuksia.

Järjestelmäpiiri on päivittynyt edeltäjän Dimensity 6080 -mallista Dimensity 7025 Ultra -malliin. Suomessa myytävä muistiyhdistelmä on hintaluokassaan pätevä 8 & 256 gigatavua. Akkukoko on kasvanut merkittävästi edeltäjän 4500 mAh:sta 5230 milliampeerituntiin. 35 watin SuperCharge-pikalatauksella sen kerrotaan täyttyvän tyhjästä yli puolilleen 30 minuutissa.

Kameraosastolla suurin huomio annetaan uudelle ”älykkäälle kamerapainikkeelle”, joka on selvästi lainattu Applen pelikirjasta. Painike tunnistaa myös pyyhkäisyjä ja sitä voidaan hyödyntää zoomaamiseen sekä tarkennuksen lukitsemiseen kevyellä painalluksella. Pääkameran resoluutio on aiempaan tapaan 108 megapikseliä ja sen mainostetaan kykenevän kolminkertaiseen häviöttömään zoomiin sensorirajauksen avulla. Pääkameran parina on myöskin edeltäjämallista tuttu viiden megapikselin ultralaajakulmakamera. Edeltäjämallista löytyneen heikkotasoisen 2 megapikselin makrokameran Honor on jättänyt kokonaan pois. Etukameran resoluutio on laskenut 50:stä 16 megapikseliin ja sen parina on LED-kuvausvalo.

Päivitystuen suhteen Honor on tehnyt todella merkittävän parannuksen edeltäjämalliin nähden. Android-versiopäivitystuki on triplattu ja tietoturvakorjaustuki tuplattu – molempien osalta tuki on nyt kuusi vuotta. Ohjelmistopuolella on mukana myös Honorin kalliimmista malleista tuttuja tekoälyominaisuuksia, kuten Magic Portal, AI-kääntäjä, kuvagallerian uusi kuvanlaajennusominaisuus sekä Googlen Gemini-avustaja.

Honor 400 Liten tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161 x 74,6 x 7,3 mm

Paino: 171 grammaa

Suojaus: IP64 & SGS Five-Star Drop Resistance Certification

6,7″ AMOLED -näyttö, 1080 x 2412, 120 Hz, 2000 nit (peak), 3840 Hz PWM-himmennys

Mediatek Dimensity 7025 Ultra -järjestelmäpiiri (2×2,5 GHz Cortex-A78, 6×2 GHz Cortex-A55, IMG BXM-8-256 GPU)

8 Gt RAM-muistia

256 Gt tallennustilaa

5G, LTE, Dual SIM (nano&eSIM)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.3, NFC, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo

Kolmoistakakamera: 108 megapikselin pääkamera (1/1,67″ sensori; 0,64 um pikselikoko), f1.75, 3x häviötön sensorizoom 5 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2

16 megapikselin etukamera, f2.45, LED-kuvausvalo

5230 mAh:n akku, USB-C 2.0, 35 W SuperCharge, 30 W USB PD

Android 15, MagicOS 9.0 6 vuotta Android-versiopäivityksiä ja tietoturvakorjauksia



Honor 400 Liten myynti alkaa Suomessa 28. huhtikuuta 299 euron suositushintaan, eli 30 euroa edeltäjäänsä edullisemmin. Värivaihtoehtoja ovat harmaa Velvet Gray sekä musta Velvet Black. Lisänä Honor tarjoaa 28.4.-8.6. välisenä aikana ostetuille ja verkkoon yhdistetyille 400 Liteille 180 päivän vahinkoturvan, jonka puitteissa tahattomasti vaurioitunut laite vaihdetaan ilmaiseksi uuteen.

Lähde: sähköpostitiedote, tuotesivut