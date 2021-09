Apple julkaisi uuden sukupolven perusmallit iPhone 13 ja 13 mini

Myös edullisemmissa perusmalleissa on aiempaa kapeampi kameralovi, mutta järjestelmäpiirin GPU on Pro-malleja aavistuksen köykäisempi.

Apple julkaisi tänään odotetusti Pro-mallien lisäksi uudet iPhone 13- ja 13 mini -”perusmallit”. Seurasimme julkaisutilaisuutta myös YouTubessa.

Applen iPhone-sarjan uusi perusmalli ja sen miniversio ovat saaneet Pro-mallien tapaan aiempaa kapeamman näyttöloven ja ne hyödyntävät 6,1” ja 5,4” Super Retina XDR OLED-näyttöjä, mutta Pro-malleista poiketen ne eivät tue ProMotion-teknologiaa ja näytön virkistystaajuus on nykyään matalana pidettävä 60 Hz. Näyttöjä suojaa sama Ceramic Shield -suojakerros, kuin Pro-mallejakin. Näyttöjen luvataan yltävän maksimissaan 1200 nitin kirkkauteen, mutta SDR-sisällöllä ne jäävät Pro-mallien 1000 nitistä jälkeen 800 nitin kirkkaudellaan.

Molemmista löytyy Applen uuden sukupolven A15-järjestelmäpiiri, mutta hieman karsittuna. Käytössä on edelleen kaksi teho- ja neljä energiatehokasta ydintä, mutta grafiikkaohjain on jätetty neliytimiseksi Pro-mallin viiteen verrattuna. Neural Engine on prosessorin tapaan täydessä 16 ytimen konfiguraatiossaan. Järjestelmäpiirin kaveriksi saa 128, 256 tai 512 Gt tallennustilaa.

Perus- ja minimallin takakamera rakentuu kahden 12 megapikselin sensorin varaan. Laajakulmakamera (f/1.6) on varustettu optisella Sensor-shift vakautuksella, mutta ultralaajakulmasta (f/2.4, 120°) puuttuu OIS täysin. Kameroiden kuvausominaisuudet ovat LiDARia hyödyntäviä tiloja ja zoomeja lukuunottamatta tuttuja Pro-malleista. Puhelinten selfieistä ja kasvojen tunnistuksesta vastaa Pro-malleista tuttu 12 megapikselin TrueDepth-kamera.

Applelle tyypilliseen tapaan akkujen kapasiteetista ei ole kerrottu mitään tarkkaa, mutta akkukeston kehutaan parantuneen merkittävästi. Akkuja voi ladata langattomasti MagSafe- ja Qi-latureilla sekä luonnollisesti pikaladata langallisesti. Latausnopeudet ovat identtisiä Pro-mallien kanssa.

iPhone 13 ja 13 mini tulevat saataville pinkkinä, sinisenä, keskiyön harmaana, tähtivalkeana ja (PRODUCT)RED-punaisena. Perusmallin lähtöhinta on Suomessa 929 ja minin 829 euroa. Puhelinten ennakkotilaus käynnistyy 17. syyskuuta kello 15.00 ja toimitukset aloitetaan 24. syyskuuta.

Lähde: Apple