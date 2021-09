Apple julkaisi uudet iPhone 13 Pro- ja Pro Max -lippulaivamallit

Uudet iPhonet ovat onnistuneet vihdoin kaventamaan kameraloveaan, vaikka se edelleen onkin massiivinen kilpailijoihin nähden.

Apple piti tänään odotetun julkaisutilaisuutensa, jossa saatiin paitsi päivitystä iPad-rintamaan, myös odotetut uuden sukupolven iPhonet. Seurasimme yhtiön julkaisutilaisuutta myös YouTubessa.

Apple on onnistunut uusissa iPhone 13 -puhelimissa vihdoin kaventamaan näytön kamera- ja sensorilovea. Vaikka uusi lovi on edelleen leveä nykystandardein, se on merkittävä parannus entiseen. Muutoin puhelinten muotokieli noudattaa käytännössä identtistä linjaa edeltävän sukupolven kanssa. Perus- ja minimallit eroavat selvimmin Pro-malleista kameraosaston osalta.

Lippulaivamallit iPhone 13 Pro ja Pro Max ovat näyttöä ja sen myötä kokoaan lukuun ottamatta identtisiä. Prossa on käytössä 6,1” 2532×1170-resoluution Super Retina XDR OLED-näyttö, kun Pro Maxissa näytöllä on kokoa 6,7” ja resoluutiona 2778×1284. Pieni mutta huomionarvoinen ero on, että Pron näyttö on aavistuksen tarkempi 460 PPI:n pikselitiheydellä, kun Pro Max jää 458 PPI:iin. Näyttöjen päältä löytyy Ceramic Shield -suoja, jonka kerrotaan olevan kestävämpää kuin yhdenkään kilpailevan älypuhelimen näyttölasi.

Näyttöjen merkittävin uudistus lienee kuitenkin ProMotion-teknologia, eli tuki 10-120 hertsin vaihtelevalle virkistystaajuudelle. Oletuksena virkistystaajuus mukautuu sormen liikkeiden nopeuden perusteella sopivaksi. Mikäli peli kuitenkin toimii esimerkiksi 30 FPS:n nopeudella, lukittautuu näytön virkistystaajuus pelin ajaksi siihen. Näyttö on saatu venymään 1200 nitin maksimikirkkauteen ja se tukee P3-väriavaruutta, haptista kosketuspalautetta ja True Tone -teknologiaa.

Järjestelmäpiirinä toimii Applen uusi A15, jossa on käytössä 6-ytiminen prosessori kahdella teho- ja neljällä energiatehokkaalla ytimellä, 5-ytiminen grafiikkaohjain sekä 16-ytiminen Neural Engine. Applen mukaan sen uusi GPU on jopa 50 % nopeampi kuin muista älypuhelimista löytyvät GPU:t, mutta mitään tarkempia suorituskykylukuja yhtiö ei tarjoile. Sen sijaan Neural Enginelle on annettu suoraa dataa ja sen luvataan yltävän parhaimmillaan 15,8 TOPSin suorituskykyyn. Apple ei tuttuun tapaan kerro, paljonko järjestelmäpiirin kaverina on muistia, mutta tallennustilaa Pro-malleihin voi valita 128 Gt – 1 Tt.

Pro-mallien takakamerajärjestelmä perustuu kolmeen 12 megapikselin sensoriin: telekamera (f/2.8), laajakuva (f/1.5) ja ultralaajakuva (f/1.8, 120°). Laajakulma- ja telekamerat on vakautettu optisesti, mutta vain laajakulman vakautus hyödyntää Sensor-shift-teknologiaa. Videokuvauksen osalta tuettuna on Dolby Vision HDR-kuvaus 4K-resoluutiolla 60 FPS:n nopeudella ja ProRes-kuvaus 4K-resoluutiolla 30 FPS:n nopeudella (128 Gt:n tallennustilalla varustetut mallit on rajoitettu 1080p-resoluution ProRes-kuvaukseen). Hidastusvideoiden tallennus onnistuu 1080p-resoluutiolla 120 ja 240 FPS:n nopeudella.

Yhtiön mukaan sen ultralaajakuvasensori kykenee tarkentamaan jopa vain 2 sentin etäisyydelle, mikä tekee siitä käytännössä samalla makrokameran. Laajakulmakamera puolestaan hyödyntää LiDAR-tutkaa yöpotrettien ottoon ja telekamera on saanut uudessa sukupolvessa siitä aiemmin uupuneen yökuvaustilan. Applen mukaan puhelimen kamerat tarjoavat ilmeisesti ultralaajakuvaan verrattuna kaksin- ja kolminkertaiset optiset zoomit, jonka päälle digitaalinen zoomaus onnistuu maksimissaan 15-kertaiseksi.

Puhelimen etupuolelta löytyy puolestaan TrueDepth-kamera, joka hyödyntää niin ikään 12 megapikselin sensoria (f/2.2). Se tukee vastaavia kuvausominaisuuksia kuin takakameratkin, mutta LiDAR-sensoria sen tukena ei ole eikä sitä ole vakautettu optisesti. Etukameran yksinoikeuksiin kuuluu puolestaan Animoji- ja Memoji-tuki lisättynä todellisuutena. TrueDepth-kamera hoitaa myös Face ID -kasvojentunnistuksen.

Muita huomionarvoisia ominaisuuksia lienevät IP68-suojaus pölyltä ja vedeltä, kirurginteräksinen runko. Puhelinten akkujen varsinaisista milliampeeritunneista ei hiiskuttu, mutta Pron akun kerrotaan kestävän 1,5 ja Pro Maxin 2,5 tuntia pidempään kuin yhdenkään iPhonen aiemmin. Akkuja voi ladata langattomasti MagSafe-laturilla 15 ja tavallisilla Qi-latureilla 7,5 watin nopeudella. Langallinen lataus on luonnollisesti pikaista sorttia, mutta tarkempia lukemia ei kerrottu.

iPhone 13 Pro ja Pro max tulevat ennakkotilattaviksi Suomessa 17. syyskuuta kello 15.00 alkaen ja niiden toimitukset aloitetaan 24. syyskuuta. Pron lähtöhinta on 1179 ja Pro Maxin 1279 euroa, mutta parhaissa konfiguraatioissa hinnat nousevat 1759 ja 1859 euroon. Valittavina värivaihtoehtoina ovat poutpäivänsininen, hopea, kulta ja grafiitti.

