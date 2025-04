Apple on raporttien mukaan päätynyt hankkimaan taittuvat OLED-paneelit uusiin malleihinsa Samsung Displaylta.

Taittuvanäyttöisiä älypuhelimia on ollut markkinoilla jo useamman vuoden, eivätkä ne ole enää pitkään aikaan olleet vain Samsungin erikoisuus, vaan vastaavia malleja on Suomessakin myynnissä esimerkiksi OnePlussalta ja Honorilta. Applelta ei taittuvanäyttöisiä malleja ole tähän mennessä vielä nähty, mutta nyt amerikkalaisvalmistaja on tiettävästi tuomassa omaa pelinavaustaan kyseisille markkinoille ensi vuoden toisella puoliskolla.

Applen taittuvanäyttöisen puhelimen kerrotaan olevan varustettu OLED-paneeleilla niin sisä- kuin ulkonäytönkin osalta. Raporttien mukaan OLED-paneelit hankittaisiin yksinomaan Samsung Displaylta, jolla on kokemusta taittuvista näytöistä jo vuoden 2019 ensimmäisestä Galaxy Z Foldista lähtien. Juuri Samsungin Fold- ja mahdollisesti Flip-mallien kanssa Applen taittuvanäyttöisten iPhone-mallien on tarkoitus kilpaillakin.

Mitään virallisia yksityiskohtia Applen ”pilottimallista” taittuvanäyttöisten puhelinten markkinoille ei vielä ole, mutta sen uskotaan olevan hinnoiteltu 2000 dollarin paikkeille ja nostavan kyseisen puhelintyypin kysyntää merkittävästi. Samsung Displayn paneelituotannon Applen uusiin malleihin on määrä alkaa vuodenvaihteen paikkeilla.

Lähde: BusinessKorea