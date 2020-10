Arctic Freezer 50 eroaa viime vuonna julkaistusta TR-mallista alustayhteensopivuutensa lisäksi pienentyneen lämpöputkimääränsä osalta, mutta lupaa silti markkinoiden huippuun yltävää suorituskykyä.

Arctic on tänään julkaissut uuden Freezer 50 -prosessoricoolerin. Kyseessä on vuoden takaiseen vain AMD:n Threadripper-prosessoreiden sTR4-prosessorikantaan sopineeseen Freezer 50 TR:ään pohjautuva cooleri, jonka suurimpana uudistuksena on yhteensopivuus AMD:n ja Intelin kuluttaja-alustojen kanssa.

Arctic Freezer 50 on ulkoisesti varsin vastaava kuin viime vuoden Threadripper-malli. Kyseessä on tuplatornimallinen jäähdytin kahdella Arcticin omalla P-sarjan tuulettimella, joiden maksimiäänenvoimakkuudeksi valmistaja mainostaa 0,4 soonia. Edessä sijaitsee 120 mm:n malli ja rivastojen välissä coolerin keskellä 140 mm:n malli. Massasta Freezer 50 eroaa osoitettavalla RGB-valaistuksellaan ja alumiinirivaston peittävillä muovikehyksillään. Etummaista tuuletinta kiertää musta muovinen kehys, jota jäljittelevä tyhjä muovikehys on sijoitettu myös coolerin takaosaan. Coolerin RGB-valaistus on sijoitettu coolerin ylälaitaan kahtena LED-nauhana, joiden keskellä on niin ikään RGB-valaistu Arcticin logo.

TR-mallista tuttuun tapaan jäähdytin luottaa Direct Touch -lämpöputkiin, eli coolerin kupariset lämpöputket ovat suorassa kontaktissa prosessorin kanssa. Aivan identtinen uutuus ei kuitenkaan TR-mallin kanssa ole, vaan coolerin kuluttajaprosessoreita varten pienentyneen pohjan lisäksi myös lämpöputkien määrä on laskenut TR-mallin kahdeksasta kuuteen. Alumiinirivaston ripojen määrä ja koko on säilynyt kuitenkin ennallaan 104:ssä 0,4 mm:n rivassa. Pienentyneestä lämpöputkimäärästä huolimatta Arctic lupailee coolerinsa pakkauksessa Freezer 50:n kilpailevan markkinoilla erittäin hyvin menestyneen Noctua NH-D15:n kanssa ja jopa voittavan sen yhdellä asteella i7-8700K-prosessorilla 4,8 GHz:n kellotaajuuksilla.

Tekniset tiedot:

Ulkomitat: 148 x 149,5 x 166 mm

Materiaalit: Alumiinirivasto, kupariset lämpöputket

Lämpöputket: 6 kpl

1 x 120 mm Arctic P-sarjan PWM-tuuletin (200–1800 RPM)

1 x 140 mm Arcit P-sarjan PWM-tuuletin (200–1700 RPM)

Yhteensopivuus: Intel LGA 1200 / 115x / 2066 / 2011(3), AMD AM4

Arctic Freezer 50 on saatavilla tällä hetkellä valmistajan verkkokaupasta 59,99 euron hintaan. Vaihtoehtoisesti coolerista on saatavilla myös 69,99 euron hintainen versio, jonka mukana tulee kaukosäätimellä ohjattavissa oleva A-RGB-ohjain. Arctic ei ole ilmoittanut tarkemmin, milloin jäähdytintä voi odottaa muiden jälleenmyyjien valikoimiin.

