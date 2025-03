Liquid Freezer III Pro 360 saapuu myyntiin sekä mustanpuhuvana perusversiona että valaistuina mustana ja valkoisena A-RGB-versiona.

Sveitsistä aikoinaan Saksaan muuttanut Arctic tunnetaan parhaiten jäähdytintuotteistaan, vaikka yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu myös erilaisia oheislaitteita ja nykyään myös Senza-valmistietokone. Nyt yhtiö on terästänyt kuitenkin nimenomaan jäähdytinvalikoimaansa uudella AIO-coolerilla.

Arctic Liquid Freezer III Pro 360 on nimensä mukaisesti varustettu 360 mm:n jäähdyttimellä, joka erottuu AIO-coolereiden massasta etenkin 38 mm:n paksuudellaan. Jäähdyttimen läpi puhalletaan ilmaa uusilla PWM-ohjattavilla ja nestelaakeroiduilla P12 Pro -tuulettimilla, jotka toimivat 600-3000 RPM:n alueella ja tuottavat 6,9 mmH 2 O:n staattisen paineen ja 77 CFM:n (131 m3/h) ilmavirran. Tuuletinten virtajohto on piilotettu vahvistettujen EPDM-letkujen (Etyleenipropyleenidieenikumi) punottuun suojakuoreen kaapelinhallinnan helpottamiseksi.

Uuden Liquid Freezer III Pro 360:n pumppuyksikkö on niin ikään PWM-ohjattu ja se toimii 800-2800 RPM:n nopeudella. Blokkiin on upotettu näyttöjen ja koristeiden sijasta tuuletin, jonka kehutaan madaltavan emolevyn virransyötön lämpötilaa parhaimmillaan liki 18 astetta mikäli pumppublokissa ei olisi lainkaan tuuletinta ja Liquid Freezer II:eenkin verrattuna vielä yli viisi astetta. Oletuksena pumppublokilta menee vain yksi AIO-johto emolevylle, mutta käyttäjälle annetaan myös mahdollisuus ohjata VRM-tuuletinta, jäähdyttimen tuulettimia ja pumppua kutakin omalla johdollaan.

Koko AIO-coolerin kerrotaan peittoavan aiemman Liquid Freezer III 360:n tuuletinten nopeudesta riippuen 1,8-3,8 °C erolla, kun prosessorina on Ryzen 9 7950X 210 watin kulutuksella tai 10,1-10,6 °C erolla, kun prosessorina on Core Ultra 9285K 250 watin kulutksella. Core Ultran suuremman eron selittää natiivisti tuettu offset-asennus.

Pumppublokki on AM4-, AM5-, LGA 1700- ja LGA 1851 -yhteensopiva ja se tukee ns. offset-asennusta kummankin merkin alustoille parhaan jäähdytystehon takaamiseksi. Mukana tulee myös erillinen Intel Contact Frame varmistamaan hyvän kontaktin prosessoriin. Yhtiö kertoo joidenkin emolevyjen normaalia suurempien SSD-coolereiden aiheuttavan Liquid Freezer III Pron kanssa ythteensopivuusongelmia, mutta yhtiö toimittaa näissä tapauksissa käyttäjälle ilmaisen, yhteensopivan M.2-jäähdyttimen. Lista emolevyjen yhteensopivuuksista löytyy yhtiön verkkosivuilta.

Liquid Freezer III Pro 360 tulee saataville sekä mustanpuhuvana perusversiona että RGB-valaistuna mustana ja valkoisena A-RGB-versiona. A-RGB-versioissa sekä jäähdyttimen P12 Pro -tuulettimet että pumppublokin VRM-tuuletin ovat valaistuja. AIO-coolerille on myönnetty kuuden vuoden takuu ja sen mukana toimitetaan MX-6-lämpötahnatuubi.

Arctic Liquid Freezer III Pro 360 saapuu myyntiin välittömästi yhtiön omassa verkkokaupassa ja sen pitäisi saapua myös yleisimpiin verkkokauppoihin tuota pikaa. Mustan perusmallin suositushinta on 129,99 euroa, mustan A-RGB-version 146,99 euroa ja valkoisen A-RGB-version 152,99 euroa. Yhtiöllä on kuitenkin parhaillaan alennusmyynnit ja coolerit irtoavat toistaiseksi 94,49, 111,49 ja 113,99 euron hinnoilla.

