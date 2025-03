Q46W-merkinnällä varustettu Engineering Sample sai CPU-Z:n yhden säikeen testissä tuloksekseen heikohkot 732 pistettä, mikä selittänee osaltaan Intelin päätöksen jättää työpöytäversiot julkaisematta.

Intel toi Core Ultra -prosessorit työpöydälle vasta toisessa sukupolvessaan. Myös ensimmäisen sukupolven Core Ultran eli Meteor Laken oli alun perin tarkoitus tulla työpöydälle, mutta se peruttiin odotettua heikomman suorituskyvyn vuoksi ja tilalle julkaistiin 14. sukupolven Corena tunnet Raptor Lake Refresh.

Nyt White Gaocaksi kutsuttu lähde on saanut jostain käsiinsä työpöydälle tarkoitetun Q46W-merkinnällä varustetun Meteor Lake Engineering Sample -prosessorin. Prosessori on varustettu kuudella suorituskykyisellä P-ytimellä ja kahdeksalla energiatehokkaalla E-ytimellä. LP-E-ytimiä ei ole käytössä lainkaan. ES-prosessori ei tue Hyper-threading-teknologiaa edes P-ytimillä, vaikka mobiiliversioissa tuki onkin käytössä. Prosessorin grafiikkaohjain perustuu Xe-arkkitehtuuriin ja on varustettu neljällä Xe-ytimellä. Verrokiksi useimmissa H-sarjan Core Ultra 100 -prosessoreissa kannettavissa on käytössä kahdeksan Xe-ydintä. Prosessorin TDP-arvo on 65 wattia.

ES-prosessorin peruskellotaajuus on HWiNFO:n mukaan 2,8 GHz ja maksimi Boost-kellotaajuus 4,5 GHz. Valitettavasti sillä ei ole ajettu kattavia testejä ainakaan vielä tässä vaiheessa, mutta CPU-Z:n testissä sen 732,3 pisteen tulos vastaa nopeudeltaan Core Ultra 9 185H:ta tai esimerkiksi Ryzen 5 7600X:ää. Core i9-14900K:n 923 pisteen tulos selittää hyvin, miksi Intel päätti perua prosesorin. Core Ultra 9 285K yltää testissä 891 pisteeseen. Kaikilla säikeillä Meteor Lake-S ES saa 5750,2 pistettä, millä ei juhlita SMT-teknologioita tai lisäytimiä sisältävien prosessoreiden täyttämillä markkinoilla. CPU-Z:n tulostietokannasta ei löydy 14 säikeen prosessoreita, mutta 12 säikeen prosessoreihin verrattuna se tippuu Ryzen 5 7600X:n ja Ryzen 5 7600:n välimaastoon, kun 16 säikeen kanssa lähimmät tulokset tulos on Ryzen 7 5700X3D:n tasoa ja jää selvästi esimerkiksi jälkeen Core i9-9900KS:stä tai i9-11900F:stä.

Lähteet: VideoCardz, IThome