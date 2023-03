Arctic julkaisi uuden P12 Max -tuuletinmallin

Arctic P12 Max kykenee maksimissaan jopa 3300 RPM:n kierrosnopeuksiin.

Arctic on laajentanut P-sarjan tuuletinmallistoaan uudella 120 mm:n P12 Max -tuulettimella. Uutuusmalli erottuu vanhemmasta P12 PWM:stä selvästi korkeammalla maksimikierrosnopeudella, sillä siinä missä P12:n kierrosväli on 200–1800 RPM on uutuus luokiteltu peräti 200–3300 RPM:n nopeuksille. Uutuustuuletin tukee myös 0 RPM -tilaa alle 5 prosentin PWM-asetuksella. P12 Maxin

P12 Max käyttää kaksoiskuulalaakerointia (dual ball bearing) ja tarjoaa myös valmistajan mukaan aiempaa paremman vakauden. Lisäksi tuulettimen kulmiin on lisätty pienet kumit vaimentamaan tärinöitä. Maksimiarvot P12 Maxin tuottamalle ilmavirtaukselle ja staattiselle paineelle ovat 81,04 CFM ja 4,35 mmH₂O.

Arctic P12 Maxin tekniset tiedot:

Koko: 120 x 120 x 25 mm

Paino: 184 grammaa

Nopeus: 200–3300 RPM (0 RPM alle 5 % PWM)

Ilmavirta: 81,04 CFM / 137,69 m 3 /h

/h Staattinen paine: 4,35 mmH₂O

Laakerointi: kaksoiskuulalaakeri (dual ball bearing)

Arctic P12 Maxin -tuulettimien myynti on alkanut välittömästi 12,99 euron suositushintaan.

Lähde: Arctic