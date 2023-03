OnePlussalta odotetaan tälle vuodelle jo totuttuun tapaan keskihintaluokkaan julkaistavaksi kolmannen sukupolven OnePlus Nord 3:a sekä sen edullisempaa sisarusta OnePlus Nord CE 3:a. Nyt molempien uutukaisten ominaisuudet ovat päätyneet ensimmäisten vuotojen kohteeksi. Tiedot on julkaissut ensimmäisenä MySmartPrice, jolle tiedot on tarjonnut OnLeaks-nimimerkillä tunnettu Steve Hemmerstoffer.

Nord 3:n odotetaan muuttuvan edeltäjäänsä nähden jopa yllättävän paljon. Vain aika näyttää, tuleeko laitteen hintakin nousemaan, mikäli vuodot pitävät paikkansa. Vuodon mukaan Nord 3 kasvattaa fyysistä kokoaan varsin selvästi viime vuoden Nord 2T:hen verrattuna, sillä näytön odotetaan olevan peräti 6,72-tuumainen aiemman 6,43 tuuman sijaan. Samalla AMOLED-paneelin virkistystaajuuden odotetaan nousevan 90 hertsistä 120 hertsiin.

Lisäksi järjestelmäpiiriksi Nord 3:een odotetaan jopa MediaTekin Dimensity 9000:tta, joka on taiwanilaisyrityksen viime vuoden lippulaivapiiri. Piirin parina olisi vuodon mukaan joko 8 tai 12 Gt RAM-muistia ja 128 tai 256 Gt tallennustilaa. 5000 mAh:n akun lataustehoksi vuoto toteaa 80 wattia. Kameroita Nord 3:ssa on kolme – 50 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulmakamera ja 2 megapikselin makrokamera.

.@oneplus will soon launch the all new #OnePlusAce2V in China (March 7th), which will be released as the #OnePlusNord3 for global market in July 2023! pic.twitter.com/m0H5pKYrkd

— Max Jambor (@MaxJmb) February 27, 2023