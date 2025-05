Ingrid-alustaan perustuvien AIO-coolereiden kehutaan jäähdyttävän vähintään 400 watin kuormat ongelmitta.

Asetek tunnetaan parhaiten sen AIO-pumppublokeista, jotka ovat käytössä lukemattomien eri valmistajien AIO-coolereissa. Yhtiön ratkaiseva patentti pumppublokista raukesi hiljattain, mutta se ei ole syy pistää pillejä pussiin, vaikka huhuissa sen kerrotaankin harkitsevan nestejäähdytyspuolensa myymistä.

Asetek Ingrid on yhtiön uusi alusta AIO-coolereille. Yhtiön mukaan kyseessä on sen tähän mennessä hiljaisin AIO-ratkaisu, josta kiitos kuuluu ennen kaikkea uudelleen suunnitellulle pumpulle ja impellerille. Tiedotteen mukaan se on jo hakenut patenttia uusille keksinnöilleen, joita ratkaisussa hyödynnetään.

Yksi Ingridin uusista ominaisuuksista on pumppublokkiin integroitu lämpösensori, joka säätää automaattisesti pumpun nopeutta tarpeen mukaan. Asetekin mukaan ratkaisu on hiljaisempi ja vähentää tarvetta äänekkäiden tuuletinten nopeuden nostamiselle.

Ingridissä hyödynnetään uutta yksinkertaisempaa asennusmekanismia, jonka kerrotaan vaativan vain kolme asennusvaihetta. Pumppublokin kannen kiinnitys ja impellerin kotelointi on uusittu vähentämään värinöitä ja magneetit on vaihdettu harvinaisista maametalleista helpommin saatavilla oleviin ruostumattomiin vaihtoehtoihin.

Asetekin uuden alustan kerrotaan olevan suunniteltu valmiiksi paitsi nykyisiä, myös tulevia prosessoreita varten ja sen kerrotaan kykenevän jäähdyttämään vähintään 400 watin kuormat.

Alustan omiin ratkaisuihinsa integroivat kumppanit on huomioitu nyt entistä paremmin ja Ingrid mahdollistaa esimerkiksi letkulähtöjen sijainnin vaihtamisen neljän eri vaihtoehdon välillä. Alustan Mainstream-versio nyt OEM-valmistajien ja muiden yhtiön kumppaneiden saatavilla, kun edullisempi Value-versio tulee ilmeisesti saataville myöhemmin.

Lähde: Lehdistötiedote