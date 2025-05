Tryxin valikoimaan kuului muun muassa kenties koko messujen erikoisin AIO-coolerin prosessoriblokki, jossa matalan blokin päälle on rakennettu näytöistä ja peilipinnasta "lava" oman suosikkifiguurin esittelyyn.

Computex-messut ovat oiva paikka tuoreemmille valmistajille saada huomiota tuotteilleen. Tryx oli paikalla toista kertaa ja esillä oli useita uusia tuotteita eri kategorioihin.

Viime vuonna huomion varastanut kaarevalla AMOLED-näytöllä varustettu Panorama-AIO-cooleri sai messuilla seuraa uusista Panorama SE- ja Panorama WB -malleista. SE-mallissa näyttö on irrotettava ja sen coolerin luvataan jäähdyttävän 280 watin TDP:llä varustetut prosessorit. Panorama WB on puolestaan samalla tutulla 6,5” AMOLED-näytöllä varustettu prosessoriblokki custom loop -nestekiertoihin.

Kenties messujen erikoisin prosessoriblokki löytyy yhtiön uudesta 360 mm:n Stage-AIO-coolerista. Matalan pumppublokin päälle on rakennettu kahdesta näytöstä ja peilipinnasta ”lava”, jolle voi asettaa oman suosikkifiguurinsa näytille.

Ilmajäähdyttimien puolella yhtiöllä oli esillä high-end-coolereiden markkinoille tunkeva Turris. Kuudella lämpöputkella varustetun coolerin kansi on varustettu 5” LCD-näytöllä ja sen kaksoistornirakenteen läpi puhkutaan ilmaa kahdella Rota SL -tuulettimella. Tuulettimissa käytetään magneettisia liittimiä johdoille ja niiden kulmista löytyy tärinöitä vähentävät tyynyt.

Tryx Arcvision on yhtiön mukaan maailman ensimmäinen ”3D-laseista vapaa 3D-kotelo”. Akvaariomallin kotelo on jaettu kahteen osaan, joista ylempi osa on lasin peitossa. Kotelon lasinen etukulma on uusimpien trendien mukaisesti pyöristetty ja OLED-versiossa kotelon alaosassa samaa pyöristystä on hyödynnetty 90° mutkan tekevän, Panorama-AIO-coolereista tutun AMOLED-näytön sijoitteluun. Perinteisessä versiossa samalle paikalle saa valita puu- tai marmorikuvioidun koristelevyn.

Kotelorintamalla esiteltiin myös Luca ja Luca Air. Perusversio kotelosta lasisella etupaneelilla on julkaistu jo aikaisemmin, mutta siihen on tehty nyt palautteen perusteella päivityksiä. Uudessa Air-versiossa muutoin umpinaiseenetupaneeliin on istutettu kaksi verkon peittämää 200 mm:n tuuletinta, jotka tarjoavat riittävästi ilmanvaihtoa isompaankin tarpeeseen. Kotelon pohjasta löytyy kahden X:n muotoinen jalka, joka nostaa sitä riittävästi takaamaan ilmankierron pohjaan asennettaville tuulettimille.

Viimeinen kotelouutuus Tryxiltä on Flova. Kotelo poikkeaa piristävästi akvaariomassasta ja tuo henkäyksen entistä perinteisten kylki-ikkunoiden aikaa. Kotelon etupaneeli ja vasemman kyljen alaosa ovat kangaspaneeleiden peitossa. Ilmanvaihdosta huolehditaan varsin erikoisella tornimaisella radiaalituulettimella. Vasempaan etukulmaan sijoiteun, koko kotelon sisustan korkuisen tuulettimen kehutaan tuottavan jopa kolmea 140 mm:n tuuletinta vastaavan ilmavirran ja se ottaa ilmansa kyljen etuosasta. Mikäli kokee, ettei se vielä riitä, voi sen viereen asentaa maksimissaan kolme 120 mm:n tuuletinta lisää. Kotelosta löytyy lisää tuuletinpaikkoja myös pohjasta, oikeasta kyljestä ja takaa.

Messuilla esiteltiin myös yhtiön Kanali-sovellusta Tryxin eri tuotteiden ja niiden efektien ja näyttöjen hallintaan. Sillä on helppo hallita esimerkiksi uusia ketjutettavia Lucis-tuulettimia, joita ohjataan Type-C-kaapelilla. Epäselväksi jäi, onko kyse standardista USB:stä vai mistä.

