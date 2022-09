ASRockin näytöt pyrkivät erottumaan massasta integroiduilla Wi-Fi-antenneillaan.

ASRock on ollut monia kilpailijoitaan laiskempi laajentumaan uusille markkinoille, eikä yhtiön portfolioon kuulu emolevyjen lisäksi kuin näytönohjaimia, verkkotuotteita ja kolmen tyyppisiä valmistietokoneita. Nyt yhtiö on kuitenkin päättänyt avata oman pelikirjansa myös näyttömarkkinoille.

ASRock on julkistanut markkinoille kaksi uutta näyttöä, jotka on sijoitettu yhtiön Phantom Gaming -pelibrändin alaisuuteen. Uudet Phantom Gaming PG34WQ15R2B ja PG27FF1A on suunniteltu yhtiön mukaan ennen kaikkea nopeatempoisille peleille ja mukaan on saatu myös yksi uusi innovaatio.

PG34WQ15R2B on nimensä mukaisesti 34-tuumainen ja varustettu kaarevalla (1500R) 3440×1440-resoluution VA-paneelilla. Paneelille luvataan 165 hertsin virkistystaajuus ja 1 millisekunnin MPRT-vasteaika. Näyttö kykenee toistamaan 91 % DCI-P3-väriavaruudesta ja se on DisplayHDR 400 -sertifioitu. Vaihtelevan virkistystaajuuden tuki on FreeSync Premium -sertifioitu. Näytön takaa löytyy kaksi HDMI 2.0- ja yksi DisplayPort 1.4 -liitin.

27″ PG27FF1A perustuu puolestaan suoraan FullHD-resoluution IPS-paneeliin. Myös sille luvataan 165 hertsin virkistystaajuus ja millisekunnin MPRT-vasteaika. Paneelin värintoisto on hieman VA-verrokkia parempi yltäen 94 %:iin DCI-P3-väriavaruudesta, mutta näytöstä ei löydy DisplayHDR-sertifiointia tyypillisen kirkkauden jäädessä vaivaiseen 250 kandelaan neliömetriä kohden, mutta tuki HDR10-formaatille on sentään mukana. Vaihteleva virkistystaajuus on isoveljen tavoin FreeSync Premium -sertifioitu. Myös I/O-liitännöissä on otettu takapakkia, sillä kahden HDMI 2.0 -liittimen lisäksi löytyvä DisplayPort-liitin on vain versiota 1.2, mikä toki riittää mainiosti näytön ominaisuuksille.

Aiemmin mainittu uusi innovaatio näytöissä on integroitu Wi-Fi-antenni. Sijoittamalla antennin näytön jalkaan saadaan yhtiön mukaan parempi signaali, kuin häiriöiden keskellä olevalla suoraan tietokoneen takapaneeliin kytkettävällä antennilla, jonka lisäksi niistä on saatu paremmin suuntaavat. Myös johtosotku jää pienemmäksi, kuin kauemmas koneesta asennettavalla erillisantennilla, kun antennijohdot vedetään HDMI- tai DisplayPort-kaapelin rinnalla koneen takaa näytön jalkaan.

ASRock ei kertonut Euroopan hinnoittelusta mitään, mutta näytöt ovat jo myynnissä Yhdysvalloissa Newegg-kaupassa. Neweggissä PG34WQ15R2B on hinnoiteltu verottomana 429,99 ja PG27FF1A 189,99 dollariin.

Lähde: ASRock