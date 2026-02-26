Asuksen uusi näytönohjainmalli on suunnattu astetta pienempiin SFF-kokoonpanoihin.

Asus tuo markkinoille NVIDIAn reilu vuosi sitten julkaisemasta GeForce RTX 5070 -näytönohjaimesta uuden Dual EVO -mallinsa, joka on kokonsa puolesta suunnattu kompakteihin SFF- eli Small Form Factor -tietokoneisiin. Näytönohjain on kahden tuulettimen malli ja sillä on pituutta vain 229 mm. Samaa kokoluokkaa edustavia Dual EVO -malleja on nähty myös GeForce RTX 5060- ja 5060 Ti -näytönohjaimista.

Tarkat ulkomitat näytönohjaimelle ovat 229 × 120 × 50 mm. Uutuutta mainostetaan 2,5 korttipaikan paksuisena, eli aivan piskuisesta tuotteesta ei ole kyse, vaikka se onkin melkoisesti ohuempi kuin valmistajan järeimmät RTX 50 -sarjan mallit. Uusi Dual EVO tulee tarjolle 12 Gt:n GDDR7-muistilla varustettuna sekä perusmallina että tehdasylikellotettuna OC-mallina. Boost-kellotaajuuden kerrotaan olevan 2512 MHz perusmallilla ja 2542 MHz OC-mallilla – valtavasta erosta ei siis ole kyse. Näytönohjain hyödyntää 12V-2×6-virtaliitäntää, joka sijaitsee kortin keskiosassa.

Asus ei ole vielä paljastanut GeForce RTX 5070 Dual EVOn suositushintaa.

Lähde: TechPowerUp, Tuotesivut