Huawein uusi juoksukello tarjoaa entistä tarkemman satelliittipaikannuksen ja sykemittauksen.

Huawei on järjestänyt tänään globaalin ”Now is Your Run” -tuotelanseeraustilaisuuden Madridissa ja sen päätähtenä esiteltiin uusi Watch GT Runner 2 -juoksukello. Sen kunniaksi Huawei julkisti kaksinkertaisen maratonin olympiavoittajan Eliud Kipchogen globaaliksi brändilähettilääksi ja Pohjoismaiden maratonennätyksen haltija Alisa Vainio kiinnitettiin vastaavasti brändilähettälääksi Suomessa. Juoksukellon ohella tilaisuudessa esiteltiin Mate 80 Pro -puhelin, MatePad Mini -tabletti, FreeBuds Pro 5 -kuulokkeet, Band 11 -sarjan aktiivisuusrannekkeet sekä Watch Ultimate 2 Green Edition -kello. Osa tuotteista on jo julkaistu aiemmin Kiinassa.

Watch GT Runner 2 -juoksuälykello on nimensä mukaisesti suunnattu erityisesti juoksijoille ja juoksuun tarkoitettujen kellojen markkinoille. Huawein mukaan laite sopii sekä harrastejuoksijoille että kokeneille ammattitason urheilijoille tueksi kilpailuun ja harjoitteluun. Maratoonari Kipchogen on ollut mukana kehittämässä kelloa. Kello on tehty rakenteeltaan mahdollisimman ohueksi ja kevyeksi – runko on titaania ja kello painaa vain 43,5 grammaa sekä on 10,7 mm paksu. Kellon mukana toimitetaan kudottu AirDry-ranneke sekä rei’itetty fluoroelastomeeriranneke.

Kellon älykäs maratontila toimii käyttäjän apuna ennen kilpailua, kilpailun aikana ja kilpailun jälkeen, optimaalisen valmistautumisen, kilpailusuorituksen ja palautumisen. Suorituksen aikana kello opastaa mm. juoksutehon, dynaamisen vauhdinohjauksen, nesteytys- ja energiatankkausmuistutusten muodossa. Huawein juoksuominaisuuksien keskiössä on laktaattikynnysalgoritmi sekä edistyksellinen juoksutehodata. Huawei Health-sovelluksessa on tarjolla älykäs juoksuvalmentaja, joka huomioi sekä harjoitustavoitteet että tulossa olevat mahdolliset kilpailut. Uusi dynaaminen palautumisaika-avustaja huomioi unen, stressin ja muut terveysmetriikat. Juoksuominaisuuksien ohessa mukana on luonnollisesti myös kaikki muut Huawein yli 100 urheilutilaa.

Kellon erikoisuuksiin kuuluu 3D-kelluva näyttökehykseen integroitu GPS-antenniratkaisu, jonka kehutaan parantavan 3,5-kertaisesti GPS-paikannuksen tarkkuutta ensimmäisen sukupolven Runner-malliin nähden. Huawein on kehittänyt kelloon tekniikoita, joilla tarkka seuranta ja reitin tallennus onnistuu myös tunneleissa ja katealueilla. TruSense-tekniikkaan pohjautuvan sykemittauksen tarkkuutta on parannettu ja Huawein mukaan se vastaa sykevöiden tarjoamaa tasoa. 1,32-tuumainen AMOLED-näyttö kykenee jopa 3000 nitin kirkkauteen. Kellon 540 mAh akun kerrotaan tarjoavan jopa 14 päivää toiminta-aikaa kevyellä käytöllä tai 32 tuntia yhtäjaksoista ulkotreeniä satelliittipaikannuksella.

Uudet Huawei FreeBuds Pro 5 -lippulaivanappikuulokkeet asettavat valmistajansa mukaan uuden standardin älykkäälle huippuluokan melunvaimennukselle. Huawein mukaan edeltäjämallista peräti 220 % tehostuneen vaimennuksen keskiössä on kaksimoottorinen AI-melunvaimennusjärjestelmä sekä Kirin A3 -piiri. 5,5 grammaa painavien ja IP57-suojattujen nappien sisällä on erilliset diskantti- ja bassoelementit ja ne tukevat Huawein 2,3 Mbit/s bittivirtaan yltävää L2HC 4.0 -koodekkia. Mikrofonin melunvaimennuksen luvataan pitävän puheäänen kirkkaana jopa 100 dB melussa ja 10 m/s tuulessa. Akunkestoksi luvataan 9 tuntia ilman vastamelua ja 6 tuntia vastamelun kanssa. Latauskotelon lataaminen tapahtuu USB-C:llä tai langattomasti.

Huawei Band 11 -sarjan uutuus on Pro-versio, joka on myös mallistosta Suomessa myyntiin tuleva versio. Band 11 -sarjan aktiivisuusrannekkeet tarjoavat nyt suuremman ja kirkkaamman 1,62″ näytön 2000 nitin kirkkaudella. Band 11 Pron ominaisuuksiin kuuluu myös satelliittipaikannus, unen ja terveydenseuranta, rytmihäiriöanalyysi sekä yli 100 treenitilaa,

Huawei Watch GT Runner 2 tulee myyntiin 23. maaliskuuta 419 euron suositushintaan. Ennakkotilaukset alkavat 9. maaliskuuta ja ennakkotilaajat saavat 50 euron alennuksen. Huawei Band 11 Pro tuolee myyntiin maaliskuussa 79,99 euron suositushintaan. Huawei FreeBuds 5 Pro -kuulokkeet tulevat myyntiin maaliskuussa 229 euron suositushintaan, mutta maaliskuun loppuun asti on tarjolla 189 euron lanseeraustarjous. Watch Ultimate 2 Green Edition ei tule toistaiseksi saataville Suomessa.

Lähteet: Huawei (1)(2)