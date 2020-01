Asus esitteli peukalotatilla varustetun ROG Chakram -pelihiiren

Peukalotatti ei ole hiiren ainut erikoisuus, vaan ROG Chakramissa on otettu myös huomioon hiiren helppo huollettavuus sekä kustomointimahdollisuudet.

Viime viikolla pidetyistä CES 2020 -messuista riittää uutisoitavaa vielä tällekin viikolle. Tällä kertaa vuorossa on Asuksen mielenkiintoinen ROG Chakram -pelihiiri.

ROG Chakramin ensimmäinen erikoisuus on peukalotatti. Tattiohjain on sijoitettu peukalotuen eteen siten, että se olisi helposti hallittavissa sekä analogisessa että digitaalisessa toimintatilassaan. Eri käyttäjien tottumuksia varten kaksi eri mittaisilla varsilla varustettua vaihtotattia. Kun tattiohjainta ei haluta käyttää, voi sen tatin vaihtaa suojalevyyn, jolloin hiiri toimii kuin mikä tahansa 5-nappinen pelihiiri.

Toinen erikoisuus on hiiren huollettavuuus sekä kustomointimahdollisuudet. Hiiren kuori on kiinni magneetein ja sen poistamalla pääsee käsiksi langattomaan USB-lähettimeen, vaihdettavaan logoon, magneettisesti kiinnitettyihin pääpainikkeisiin ja niiden alla kannoissa istuviin, vaihdettaviin kytkimiin. Logona on oletuksena Asuksen ROG-logo, mutta mukana toimitetaan myös tyhjä lätkä, johon voi suunnitella oman logonsa.

Hiiren pääpainikkeet käyttävät Asuksen saranallista mekanismia, joka eliminoi jousen ja saranan avulla hiiren painikkeen ja kytkimen väliin jäävän raon. Chakramin DPI on säädettävissä 100:n ja 16 000:n välillä joko portaitain pohjan napista, tai täysin vapaasti pohjan DPI-nappia pohjassa painaen ja käyttäen rullaa säätimenä.

ROG Chakram toimii sekä langallisena että langattomana. Langattomassa tilassa käyttäjä voi valita perinteisen 2,4 GHz:n taajuuden ja Bluetoothin väliltä. Lataukseen sekä langallisessa tilassa käytettävä johto kiinnittyy hiireen standardilla USB Type-C -liittimellä, mutta halutessaan hiirtä voi ladata myös Qi-latausta tukevilla alustoilla. USB Type-C tukee myös hiiren pikalatausta ja vartin latauksella sille luvataankin parhaimmillaan 12 tunnin käyttöaikaa.

Asus ei ole kertonut hiiressä käytettävän sensorin merkkiä tai mallia, mutta se kykenee parhaimmillaan 16 000 DPI:n tarkkuuteen, 400 tuuman sekuntinopeuteen ja 40 G:n kiihtyvyyteen. Hiiren strategiset mitat ovat 132,7 x 76,6 x 42,8 millimetriä ja 121,6 grammaa (ilman kaapelia).

