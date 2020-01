io-tech testasi Ulefonen kattavasti suojatun Armor 7 -älypuhelimen.

Iskun- ja vedenkestävien älypuhelimien tarjonta markkinoilla on melko rajallista ja suuri osa tarjonnasta on peräisin hieman pienemmiltä ja tuntemattomammilta merkeiltä. Otimmekin mielenkiinnosta testiin kiinalaisen Ulefonen tuoreen Armor 7 -lippulaivamallin, joka julkaistiin viime syksynä ja tuli myös suomalaisille jälleenmyyjille joulukuussa. Armor 7 tarjoaa paperilla varsin mielenkiintoisia ominaisuuksia, joskin myös hintalappu on Suomessa massoille tuntemattoman brändin laitteelle varsin korkea noin 500 euroa. Kyseisessä hintapisteessä se kilpailee mm. Samsungin tuoreen Xcover Pro -mallin ja CAT S52:n kanssa.

