Asus Open -tietokoneiden mukana ei tule esiasennettuna käyttöjärjestelmää eikä siten muitakaan esiasennetuja sovelluksia.

Uutisoimme aiemmin Asuksen julkaisseen kiusoittelusivun Asus Open –projektista. Nyt yhtiö on julkaissut projektinsa myös virallisesti.

Kuten ennakkoon kiusoittelusivujen perusteella osattiin odottaa, Asus Open tarkoittaa valmistietokoneita ilman esiasennettua käyttöjärjestelmää ja siten myös muita sovelluksia. Käyttäjälle annetaan siis vapaus ja samalla vastuu valita tietokoneeseensa oma käyttöjärjestelmänsä ja haluamansa sovellukset.

Asus Open on epäilemättä tervetullut uudistus markkinoille, jossa käyttäjät usein kiroavat tietokonevalmistajien laitteisiinsa esiasentamaa “bloatwarea”. Yhtiön mukaan se on suunniteltu käyttäjille, joilla on syvempi ymmärrys käyttöjärjestelmistä ja eri sovelluksista ja niiden tarpeista. Valitsemalla itse omien tarpeidensa mukaiset ohjelmistot saa juuri sitä, mitä haluaa ilman ylimääräistä.

Kolikoilla on kuitenkin tyypillisesti aina kaksi puolta ja esimerkiksi käyttäjä, joka haluaa valita Windowsin, saisi lisenssin todennäköisesti edullisemmin kannettavan mukana Asuksen kautta selvästi edullisemmin, kuin kaupasta. Osaamattomammalla käyttäjällä voi mennä myös sormi suuhun, kun uusi kannettava ei etenekään POST-ruutua pidemmälle vaikka kuu ja tähdet olisivatkin oikeassa asennossa.

Ainakin ensimmäisessä aallossa kaikki Asus Open –tietokoneet ovat kannettavia. Yhtiö listaa tiedotteessaan ensimmäisiksi malleiksi Vivobook S14:n, Zenbook 14:n, ProArt P16:n sekä ROG Zyphyrus G14:n ja G16:n. Kannettavat saapuvat ennakkotilattaviksi tänään ja kauppoihin ne saapuvat 28. toukokuuta eli reilun kahden viikon kuluttua.

Asus Vivobook S14 on hinnoiteltu 849 euroon, mutta ennakkotilattuna sen hinta on 749 euroa. Zenbook 14:n suositushinta on puolestaan 1299 euroa ja ennakkotilaushinta 1249. ProArt P16 nostaa suositushintaa isolla kädellä suoraan 3099 euroon, mutta ennakkoon tilattaessa hinta jää 2899 euroon. ROG Zephyrukset maksavat neljättä tonnia riippumatta siitä, tilaako ennakkoon vai ostaako suoraan kaupasta. Zephyrus G14:n suositushinta on 3499 euroa ja ennakkotilaushinta 3299 euroa, G16:n 3699 euroa ja 3499 euroa.

Lähde: Sähköpostitiedote, Asus Open