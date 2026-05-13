Microsoft on pitänyt alkuvuonna kovaa ääntä aikeistaan parantaa Windows 11 -käyttöjärjestelmää selvästi nykyistä paremmaksi. Raporttien mukaan projekti on nimetty Windows K2:ksi.

Osa Windows K2 -projektin päivityksistä keskittyy käyttöjärjestelmän suorituskyvyn parantamiseen ja osa sitä on WinUI 3 -alustaan tehdyt parannukset. Microsoftin mukaan alustaan tehdyt parannukset esimerkiksi vähentävät allokointeja 41 %, ohimeneviä allokointeja 63 % ja funktiokutsuja 45 % File Explorer -tiedostoselainta käynnistäessä. Myös itse WinUI:n koodin pyörittämiseen mennyt aika vähenee 25 %. Yhtiön mukaan päivitykset ovat tulossa Windowsin Development-haaraan lähitulevaisuudessa.

Toinen tapa parantaa suorituskykyä selvästi on uusi Low Latency Profile -tila, joka nostaa prosessorin kellotaajuuden täysille 1-3 sekunniksi sovellusten käynnistämisen yhteydessä. Kärkkäimmät kritisoijat ehtivät haukkua ominaisuuden oitis laiskaksi huijaukseksi, mikä provosoi varajohtajiin lukeutuvan Scott Hanselmanin huomauttamaan kritisoijille mm. macOS:n ja Linuxin toimivan samoin.

Windows Central on päässyt jo testaamaan Low Latency Profile -tilaa ja julkaissut siitä X:ssä lyhyen vertailuvideon. Erot käynnistysnopeudessa ovat paikoin erittäinkin huomattavia. Sivuston saamien raporttien mukaan LLP voi lyhentää esimerkiksi Edgen ja Outlookin käynnistymistä  jopa 40 % ja Käynnistä-valikon ja kontekstivaliokoiden toimintaa parhaimmillaan peräti 70 %.

Lähteet: Windows Central (1), (2)

