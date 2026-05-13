WinUI 3 -alustan parannuksista on vain valmistajan lupauksia, mutta Low Latency Profilea pääsi testaamaan jo ulkopuolinenkin taho.

Microsoft on pitänyt alkuvuonna kovaa ääntä aikeistaan parantaa Windows 11 -käyttöjärjestelmää selvästi nykyistä paremmaksi. Raporttien mukaan projekti on nimetty Windows K2:ksi.

Osa Windows K2 -projektin päivityksistä keskittyy käyttöjärjestelmän suorituskyvyn parantamiseen ja osa sitä on WinUI 3 -alustaan tehdyt parannukset. Microsoftin mukaan alustaan tehdyt parannukset esimerkiksi vähentävät allokointeja 41 %, ohimeneviä allokointeja 63 % ja funktiokutsuja 45 % File Explorer -tiedostoselainta käynnistäessä. Myös itse WinUI:n koodin pyörittämiseen mennyt aika vähenee 25 %. Yhtiön mukaan päivitykset ovat tulossa Windowsin Development-haaraan lähitulevaisuudessa.

Toinen tapa parantaa suorituskykyä selvästi on uusi Low Latency Profile -tila, joka nostaa prosessorin kellotaajuuden täysille 1-3 sekunniksi sovellusten käynnistämisen yhteydessä. Kärkkäimmät kritisoijat ehtivät haukkua ominaisuuden oitis laiskaksi huijaukseksi, mikä provosoi varajohtajiin lukeutuvan Scott Hanselmanin huomauttamaan kritisoijille mm. macOS:n ja Linuxin toimivan samoin.

TESTED: Windows 11's upcoming "Low Latency Profile" mode brings genuine performance improvements to the OS, speeding up flyout and app launches significantly. We've benchmarked opening some apps on video with the Low Latency Profile enabled and disabled, and you can see… — Windows Central (@WindowsCentral) May 8, 2026

Windows Central on päässyt jo testaamaan Low Latency Profile -tilaa ja julkaissut siitä X:ssä lyhyen vertailuvideon. Erot käynnistysnopeudessa ovat paikoin erittäinkin huomattavia. Sivuston saamien raporttien mukaan LLP voi lyhentää esimerkiksi Edgen ja Outlookin käynnistymistä jopa 40 % ja Käynnistä-valikon ja kontekstivaliokoiden toimintaa parhaimmillaan peräti 70 %.

