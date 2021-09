Asus tuo markkinoille laajan kattauksen OLED-kannettavia

Markkinoiden OLED-kannettavien tarjonta paranee vuoden viimeisellä neljänneksellä merkittävästi uusien Zenbook-, Vivobook Pro, ProArt Studiobook- ja ExpertBook-sarjojen kannettavilla.

OLED-näytöllisiä kannettavia on ollut markkinoilla jo hyvän aikaa, mutta varsinaisesti yleistymään näyttöteknologia ei ole tähän mennessä päässyt. Asus on päättänyt, että nyt OLEDien on aika yleistyä ja esitellyt joulusesongiksi OLED-kannettavia neljään eri tuotesarjaan.

Asuksen vuoden viimeisellä neljänneksellä myyntiin tulevat uudet ProArt Studiobook-, Zenbook-, Vivobook Pro- ja ExpertBook-sarjojen mallit on varustettu tarkasta mallista riippuen joko 14-, 15- tai 16-tuumaisella OLED-näytöllä. Ne tukevat parhaimmillaan DisplayHDR 500- tai 600 -tasoa ja 4K-resoluutiota (3840×2400, 16:10) 60 hertsin virkistystaajuudella, mutta osa 14-tuumaisista malleista tulee saataville myös 90 hertsin virkistystaajuutta tukevalla 2,8K-resoluution (2880×1800, 16:10) paneelilla. Flip-mallien kosketusnäyttö tukee lisäksi 4096-painetason styluksia.

Uuteen Zenbook-mallistoon lukeutuvat 14 Flip OLED- ja 14X OLED-mallit, Vivobook Pro -mallistoon 14 OLED, 14X OLED, 15 OLED ja 16X OLED, ProArt Studiobook Pro -sarjaan- 16 OLED ja 16 Pro OLED -mallit sekä ExpertBook-sarjaan B5 OLED- ja B5 Flip OLED. Kaikista on saatavilla versio sekä AMD:n Ryzen 5000 -sarjan prosessorilla että Intelin 11. sukupolven Core-prosessoreilla. Osaan mallistosta on lisäksi valittavissa erillisnäytönohjain NVIDIAn GeForce- tai RTX A-sarjasta.

Asus ei ole vielä paljastanut tulevien kannettavien hintatasoa, mutta ne julkaistaan pohjoismaisille markkinoille vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Tarkemmat tekniset ominaisuudet kullekin mallille löytyvät jo yhtiön verkkosivuilta.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti)