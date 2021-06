Atari VCS -konsoli saapui pitkän odotuksen jälkeen myyntiin

Atari VCS -konsoli tarjoaa sekä natiivin käyttöjärjestelmän klassikkopeleille ja muulle toiminnalle että erillisen PC Mode -tilan, jossa konsoli muuttuu täysveriseksi tietokoneeksi.

Kotitietokoneiden legendoihin lukeutuvan Atarin nimi palasi monien huulille neljä vuotta sitten, kun yhtiö esitteli E3 2017 -messuilla Project Ataribox -nimellä siihen aikaan tunnetun konsolin. Projekti on matkan varrella viivästynyt, mutta nyt myös muut kuin kampanjaa joukkorahoituspalveluissa tukeneet voivat ostaa oman Atari VCS -konsolinsa.

Atari VCS:n sisällä sykkii AMD:n jo hieman vanhempaa polvea edustava Ryzen Embedded 1606G, eli Raven Ridgen päivitysversioon perustuva prosessori integroidulla grafiikkaohjaimella. Banded Kestrel -koodinimellinen prosessori valmistetaan GlobalFoundriesin 14 nanometrin prosessilla ja se on varustettu kahdella Zen-ytimellä ja kolmen Compute Unit -yksikön Vega-grafiikkaohjaimella. Prosessorin perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 2,6 ja 3,5 GHz, kun GPU sykkii 1,2 GHz:n maksimikellotaajuudella.

Prosessorin tukena järjestelmässä on oletuksena 8 Gt DDR4-muistia, mutta se on käyttäjän päivitettävissä. Tallennustilaa tarjoaa 32 Gt:n juotettu eMMC-muisti, mutta emolevyltä löytyy myös tyhjä M.2-liitäntä käytettäväksi ja järjestelmä tukee luonnollisesti myös ulkoisia asemia USB-liitäntöjen kautta. Atarin uuden konsolin käyttöjärjestelmänä toimii yhtiön kustomoitu Ubuntu Debian -pohjainen Linux, mutta myös Windows ja Chrome OS listataan yhteensopiviksi käyttöjärjestelmiksi. Ideana on ajaa konsolin natiivikäyttöjärjestelmää eMMC-muistilta ja asentaa erillinen itse hankittu käyttöjärjestelmä PC Modea varten.

Atari VCS tukee Wi-Fi 802.11b/g/n -standardia ja Bluetooth 4.0:aa langattomiin yhteyksiin, mutta mukana on myös RJ45-liitin gigabitin verkkoyhteydelle. Kuva saadaan konsolista ulos HDMI 2.0 -liitännän kautta, jonka lisäksi tarjolla on yhteensä neljä USB 3.1 -liitäntää, joista kaksi löytyy etu- ja kaksi takapaneelista.

Atari VCS on saatavilla sekä mustana Onyx Base System -versiona että Walnut All-In Bundle -versiona, mutta ainakin uutista kirjoittaessa jälkimmäiset paketit ovat toistaiseksi loppuunmyytyjä. 299,99 dollariin hinnoitellussa Onyx Base System -versiossa konsoli on valmistettu mustasta muovista ja metallista, kun Walnut-versiossa konsolin etupaneeli on pähkinäpuinen. 399,99 dollariin hinnoiteltuun Walnut All-In Bundle -versioon kuuluvat lisäksi lisäksi langaton Atarin klassikko-joystick ja modernimpi, niin ikään langaton gamepad-ohjain. Ohjaimet ovat saatavilla erikseen 59,99 dollarin suositushinnoin.

Lähde: Atari