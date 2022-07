Aya Neo Next II:sta on luvassa erilliset AMD-versio Ryzen 6000:lla ja Radeon RX 6000M:lla sekä Intel-versio Alder Lake -prosessorilla ja Arc-mobiilinäytönohjaimella.

Aya Neo on joukkorahoituksen kautta liikkeelle lähtenyt käsikonsolimaisten tietokoneiden valmistaja. Yhtiö on esitellyt tulevaa mallistoaan jo aiemminkin tänä vuonna, mutta vielä yhtiön takataskusta riitti uutta esiteltävää.

Aya Neo Next II nimeä kantava tuleva tietokone tulee olemaan yhtiön mukaan ensimmäinen käsikonsolikokoluokan tietokone erillisellä grafiikkapiirillä. Yhtiö antaa myös mahdollisuuden tunnistaa väriä, sillä saataville tulee sekä AMD-versio Ryzen 6000 -prosessorilla ja Radeon RX 6000 -sarjan mobiilinäytönohjaimella että Intel-versio Alder Lake -sukupolven prosessorilla ja Arc-mobiilinäytönohjaimella.

Yhtiö listaa portfoliossaan tällä hetkellä yhteensä yhdeksän tietokonetta, mutta todellisuudessa osa niistä on vielä suunnittelupöydällä ja julkaisuaikataulukin avoin. Kekseliään luokittelun mukaan edulliseen premium-kategoriaan kuuluvat Aya Neo Air, Air Plus ja 2 Geek, lippuulaiva keski-high end -luokkaan Aya Neo 2021, Air Pro, 2 ja Slide ja lopulta Top Premium -luokkaan Aya Neo Next ja Next 2. Yhtiön nimeämisessä 2 ja II ovat vaihtokelpoisia keskenään ja jopa yhtiön nimessä tuntuu olevan välillä epäselvyyksiä, onko se lopulta Ayaneo vai Aya Neo.

Kauppoihin uutuutta on turha odottaa aivan heti. Tällä hetkellä pisimmälle menevä tiedossa oleva julkaisu on Aya Neo 2 kuluvan vuoden loppuun mennessä.