AMD:n Ryzen AI Max -sarjan järeitä mobiiliprosessoreita hyödyntävä käsikonsoliluokan uutuus ei joudu kilpailijoidensa tapaan turvautumaan ulkoiseen akkuun.

Käsikonsoliluokan tietokoneistaan tunnettu Ayaneo on laajentanut valikoimaansa ensimmäisen järeällä Ryzen AI Max -prosessorilla varustetun mallin. Ayaneo ei ole käsikonsoliluokassa ensimmäinen Strix Haloa käyttävä yritys, mutta toisin kuin kilpailijansa, se ei ole turvautunut ulkoiseen akkuun.

Ayaneo Next 2 on lippulaivaluokan käsikonsoliluokan tietokone. Se on varustettu valinnoista riippuen joko AMD Ryzen AI Max 385 -prosessorilla ja 32 Gt:n muistilla, Max+ 395 -prosessorilla ja 64 Gt:n muistilla tai Max+ 395:llä ja 128 Gt:n muistilla. Kaikissa malleissa käytetään LPDDR5X-8533-muistia. Kahdessa ensin mainitussa on teratavu tallennustilaa ja viimeisessä kaksi teratavua. Tallennustilaa varten löytyy yksi M.2 2280- ja yksi M.2 2230 -liitäntä. Järeää rautaa jäähdytetään kahta tuuletinta hyödyntävällä jäähdytysratkaisulla.

Next 2:n keskiössä on 9,06” 2400×1504-resoluution OLED-näyttö, joka yltää parhaimmillaan jopa 165 hertsin virkistystaajuuteen ja 1155 nitin kirkkauteen. Sen kummaltakin puolelta löytyy kaksi TMR- eli tunnelimagneettivastusta hyödyntävää peukalotattia, 8-suuntainen ”kelluva” DPAD-ohjain sekä neljä toimintopainiketta. Painikkeiden ja ohjainten alapuolelta löytyy puolestaan kaksi pyöreää kosketuslevyä. Liipaisimet perustuvat Hallin ilmiöön ja niiden rinnalta löytyy olkapäänapit. Tietokoneen takapuolelle on lisäksi lisätty yhteensä neljä toimintopainiketta. Tärinäefektit on toteutettu kahdella magneettilevitaatiota hyödyntävällä moottorilla.

Tietokoneen liitäntäpuolelta löytyy kaksi 40 Gbps:n USB4-C-liitäntää USB-PD 3.0- ja DP Alt Mode 1.4 -tuella, 3,5 mm:n audioliitin ja microSD-korttipaikka, joka tukee SD 4.0 -standardia. Langattomat yhteydet ovat tuettuina tarkemmin määrittelemättömän Wi-Fi-version ja Bluetooth 5.4:n toimesta. Ääntä toistetaan stereokaiuttimilla ja tallennetaan kaksoismikrofoneilla. Next 2:ssa on myös sormenjälkilukija integroituna virtapainikkeeseen. Ayaneo Next 2:n strategiset mitat ovat 341,69 x 146,24 x 26,15 mm ja 1426 grammaa. Akun kapasiteetti on 116 Wh.

Ayaneo Next 2 on nyt ennakkotilattavissa Indiegogo-palvelussa. Ns. karvalakkitason AI385-32GB-malli on hinnoiteltu Early Bird -tarjouksena 1799 dollariin, kun normaalihinta tulee olemaan 1999 dollaria. AI395-64GB:n Early Bird -hinta on 2299 dollaria ja normaalihinta 2699 dollaria, kun lippulaivamalli AI395-128GB:stä saa Early Birdinäkin raottaa lompakkoa 3499 dollarin edestä, normaalisti 4299 dollaria. Ilmoitetut hinnat ovat verottomia. Early Birdinä on saatavilla vain mustaa versiota, mutta ilmeisesti myöhemmin saataville on tulossa myös valkoinen variantti. Tuotteiden toimitukset aloitetaan kesäkuun aikana.

