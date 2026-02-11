Yhtiön odotetaan julkaisevan tilaisuudessa uudet Galaxy S26 -sarjan älypuhelimet: S26, S26+ ja S26 Ultra.

Samsung on ilmoittanut pitävänsä Galaxy Unpacked -julkaisutilaisuuden vielä kuluvan kuun aikana. Tilaisuus pidetään 25. helmikuuta San Franciscossa Yhdysvalloissa ja se lähetetään livenä netissä.

Samsungin odotetaan julkaisevan tulevassa Galaxy Unpacked -tilaisuudessa uudet Galaxy S26 -sarjan älypuhelimet. Tänä vuonna mallistoon odotetaan kuuluvan kolme mallia: perusmalli S26, kookkaampi S26+ sekä lippulaivamalli S26 Ultra.

Ennakkovuotojen perusteella Galaxy S26:n ja S26+:n sisällä tulee sykkimään ainakin useimmilla markkinoilla yhtiön oma Exynos 2600 -järjestelmäpiiri. Maailman ensimmäinen 2 nanometrin mobiilijärjestelmä julkistettiin joulukuun loppupuolella ja sen sisältä löytyy Armin uusimman sukupolven C1-Ultra- ja C1-Pro-ytimiä, oletettavasti AMD:n RDNA-arkkitehtuuriin perustuva Xclipse 960 -grafiikkaohjain sekä Samsungin oma AI Engine -tekoälykiihdytin. Puhelimiin odotetaan 12 Gt:n muistia. S26-perusmalliin odotetaan viime sukupolvea suurempaa 4300 mAh:n akkua, mutta S26+:n akun povataan pysyvän S25+:sta tutussa 4900 mAh:ssa. Jos huhuihin on uskominen, tulevat mallit käyttämään samoja kameroita, kuin S25-sukupolven versionsa.

Galaxy S26 Ultrassa on puolestaan vuotojen perusteella markkinoista riippumatta käytössä Qualcommin Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy -erikoisversio. Puhelimen akun povataan pysyvän edelleen 5000 mAh:ssa, mikä on jonkinmoinen pettymys etenkin puhelimen koon huomioiden. Latausnopeus on kuitenkin väitetysti saatu nostettua langallisena 60 wattiin ja langattomana 25 wattiin. Kameroiden resoluutiot pysyvät ennakkovuotojen mukaan ennallaan, mutta niissä tulee olemaan ilmeisesti uudistetut linssit.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti)