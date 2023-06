Etenkin epäsäännöllinen heksaedrikotelo Mesa 811 oli omiaan hämmentämään ohi kulkevaa messuvierailijaa.

Viime viikolla pidettyjen Computex-messujen anti oli monenkirjavaa kuten aina. Kotelopuolella erikoisimmista tuotoksista oli tänä vuonna vastuussa Azza. Vaikka kyse onkin täkäläisillä markkinoilla verrattain tuntemattomasta nimestä, on yhtiö ollut alalla jo vuodesta 1996 ja valmistanut muun muassa koteloita omalla nimellään vuodesta 2009.

Azzan erikoisin tuotos on epäsäännöllinen heksaedrikotelo Mesa 811. E-ATX-kokoluokan kotelon joka sivulta ja katosta löytyy lasipaneelia, mutta kullekin sivulle on sijoitettu myös väljin leikkauksin varustetut metalliläviköt varmistamaan ilmankierron sujuvuus. 120 mm tuuletinpaikkoja kotelossa on yhteensä neljä, joista kolme on sijoitettu etuosaan ja yksi taakse.

Sanctum 810 on astetta normaalimpi, mutta silti perin näyttävä kotelo. Sanctumin pohjalta löytyy harjattua metallia oleva kerros virtalähteelle ja asemille. Pohjakerroksen sivut on varustettu laajoilla rei’ityksillä ja kotelon yläkertaankin näkyvät etutuulettimet on asennettu hauskasti 45° kulmaan imemään ilmaa etuläviköstä. Kuutiomainen ylempi kerros on edestä, vasemmalta ja katolta lasia, kun oikea sivu ja takaseinä ovat metalliverkkoa. Takaseinän verkkototeutuksen rikkovat PCIe-laajennuskorttipaikat ja emolevyn I/O-suojan paikka. Emolevy asennetaan yläkerroksen pohjalle. Oman säväyksensä saa aikaan leikattu vasen etuyläkulma, joka on ympäröivien kylkien ja katon tapaan lasin peitossa.

