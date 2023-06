Zen 4c -ytimet tukevat kaikkea mitä kookkaammat veljensäkin; tilansäästöt haettiin esimerkiksi pienemmillä SRAM-soluilla ja matalammilla kellotaajuuksilla.

AMD valmistelee parhaillaan uusiin Zen 4c -ytimiin perustuvia Bergamo-koodinimellisiä Epyc-prosessoreita. Zen 4c on yhtiön näkemys energiatehokkaammasta ja pienemmästä Zen 4 -ytimestä, jossa on kuitenkin samat ominaisuudet kuin kookkaammissa ytimissä.

SemiAnalysis on saanut AMD:lta käsiinsä yksityiskohtaista tietoa ja kuvia tulevista Bergamo-prosessoreista. Bergamo rakentuu yhteensä kahdeksasta Vindhya-koodinimellisestä CCD:stä, joissa kaksi 8-ytimistä CCX:ää eli yhteensä 16 Dionysus-koodinimellistä ydintä per CCD, sekä Genoasta tutusta Floyd I/O-sirusta. Yhteensä prosessorissa on siis 128 ydintä, 12 DDR5-muistikanavaa ja 128 PCIe Gen 5 -linjaa.

Zen 4c eli Dionysus-ytimet ovat pinta-alaltaan yli kolmanneksen pienempiä, kuin Zen 4 eli Persephone-ytimet, vaikka edes paikallisia välimuisteja ei ole jouduttu leikkaamaan. Suurimmat tekijät kokoeroon ovat matalammat tavoitekellotaajuudet, jotka mahdollistavat yksinkertaisemmat reititykset prosessorin sisällä, vähemmän erillisiä osa-alueita itse ytimessä, mikä mahdollistaa sen pakkaamisen entistä tiiviimmäksi, sekä pienemmät 6T dual-port SRAM-solut, kun Persephonessa oli 8T dual-port SRAM-solut. CCX-tasolla L3-välimuisti on leikattu puoleen eli sitä on nyt 16 Mt kahdeksalle ytimelle. L3-välimuistin vaatimaa tilaa on saatu entisestään karsittua tiputtamalla pois 3D V-Cache -välimuistin vaatimat Through Silicon Via -läpiviennit.

