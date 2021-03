Pure Rock Slim 2 on suunniteltu tarjoamaan hiljaista jäähdytystä maksimissaan 130 watin kuormalle muistiyhteensopivuudesta tinkimättä.

Saksalainen virtalähteistään tunnetuksi tullut be quiet! on julkaissut uuden prosessoricoolerin ja kaksi M.2 SSD -cooleria. Prosessoripuolen uutuus on tornimallinen Pure Rock Slim 2 ja SSD-coolerit tottelevat nimiä MC1 ja MC1 Pro.

Pure Rock Slim 2 on kapeahko yksitorninen prosessoricooleri. Sen luvataan jäähdyttävän parhaimmillaan 130 watin lämpökuorman yhden 92mm:n Pure Wings 2 -tuulettimen voimalla. Lämpö johdetaan alumiinirivastoon kolmen suoraan prosessorin lämmönlevittäjän kanssa kontaktissa olevan 6 mm:n lämpöputken avulla. Tuulettimen äänentuotoksi kerrotaan maksimissaan 25,4 dBA.

Prosessoricoolerissa on keskitytty parantamaan etenkin sen asennusmekanismia AMD:n alustoilla. Yhtiön uusi asennusmekanismi kiristetään paikalleen esimerkiksi AMD:n Wraith Prism -referenssicoolerista tutuilla vivuilla ja se hyödyntää ilmeisesti AM4-alustan vakiokiinnikkeitä. Intelin puolella käytössä on niin ikään yhtiön referenssicoolereista tutut emolevyn läpi painettavat pinnit. Cooleri on suunniteltu tarjoamaan täysi yhteensopivuus muisteille niiden korkeudesta riippumatta.

Sekä MC1- että MC1 Pro ovat varsin hillittyjä passiivisia M.2-coolereita. Ne on suunniteltu sopimaan sekä yksi- että kaksipuoleisiin 2280-koon asemiin, joka on ainakin kuluttajaluokassa ehdottomasti yleisin pituus. Coolerit erottavat toisistaan MC1 Pro -mallin aavistuksen korkeampi profiili, joka on mahdollistanut lämpöputken asentamisen levittämään lämpöä tehokkaammin ympäri coolerin.

be quiet! Pure Rock Slim 2 saapuu myyntiin 23. maaliskuuta ja sen suositushinta Saksan verokannalla on 25,90 euroa. MC1 ja MC1 Pro saapuvat myyntiin huhtikuussa 12,90 ja 16,90 euron suositushinnoin Saksan ALV:llä.

Pure Rock Slim 2 -tuotesivut, MC1- ja MC1 Pro -tuotesivut