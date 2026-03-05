BenQ:n näyttö ei kenties yllä kaikilta ominaisuuksiltaan aivan Applen Studio Displayn tasolle ominaisuuksissaan, mutta MA270S:n hintakin on merkittävästi edullisempi.

Näyttövalmistaja BenQ ei nykypäivänä esiinny liian usein otsikoissa. Nyt yhtiö on kuitenkin ottanut ilon irti Applen julkaisuviikosta ja julkaissut etenkin MacBook-käyttöön suunnatun uutuusnäytön.

BenQ MA270S on 27-tuumainen 5120×2880-resoluution kiiltävälasinen IPS-näyttö 70 hertsin maksimivirkistystaajuudella. Mahdollisesta adaptive-sync-tuesta ei ole mainintoja tuotesivulla. Vasteajaksi kerrotaan 5 millisekuntia ja värintoistoksi 99 % sRGB- ja P3-väriavaruuksista. Näytön maksimikirkkaus on 450 nitiä ja se on VESA DisplayHDR 400 -sertifioitu ja tukee HDR10-standardia.

MacBook-optimoinnit näkyvät muun muassa mahdollisuudella synkronoida näytön kirkkaus ja kaiuttimet sen kanssa siten, että ne muuttuvat samaa tahtia sekä näytössä että kannettavalla. Display Pilot 2:n avulla toimivia omianisuuksia ovat lisäksi macOS:n ikkunoihin mukautuva kirkkaus sekä Applen laitteiden välillä synkronoituvat väriprofiilit.

MA270S:n takaa löytyy kaksi HDMI 2-1 -liitäntää, yksi USB-C Thunderbolt 4 96 watin virransyöttö ja DisplayPort Alt Mode -tuella, yksi ketjutuskäyttöäkin tukeva USB-C Thunderbolt 4 15 watin virransyötöllä, yksi USB-C 35 watin USB-PD- ja DisplayPort Alt Mode -tuella sekä vielä KVM-ominaisuuksia tukeva USB-hubi, josta löytyy kaksi USB-A 3.2 Gen 2- (10 Gbps, 7,5W) ja yksi USB-C 3.2 Gen 2 -liitäntä (10 Gbps, 15 W).

Näytön jalusta tukee korkeuden säätöä 150 mm:n säteellä, kallistusta -5° – +20°, kääntämistä 15° suuntaansa ja vielä pivot-ominaisuuttakin. Sen hinta on yhtiön Euroopan kaupassa 1007,33 euroon, mutta kauppa ei toimi Suomessa. BenQ-näytöjä on kuitenkin yleisesti saatavilla myös Suomessa ja näytön pitäisi tiettävästi ilmestyä jälleenmyyntiin tämän kuun aikana.

Lähteet: Tuotesivut, TechPowerUp