Suurimpana uudistuksena perusmalli sai periskooppitelekameran - Pro-malli uudistui laajemmin sekä ulkoisesti että sisäisesti.

Nothing on julkaissut odotetusti uudet Phone (4a) -sarjan älypuhelimensa keskihintaluokkaan. Mallisarja käsittää tänäkin vuonna kaksi versiota – perusmallin ja Pro-mallin – ja ne ovat suorat seuraajat viime vuonna julkaistuille vastaaville 3a-malleille. Nothing kutsuu uusia Phone (4a) -malleja merkittäväksi kehitysharppaukseksi puhelinmallistossaan ja valmistajan mukaan ne tarjoavat hienostunutta premium-designia, rohkeita värivaihtoehtoja, lippulaivatason kameroita sekä vahvaa Snapdragon-suorituskykyä. Viime vuonna perusmalli ja Pro erottuivat toisistaan pääosin kameran osalta, mutta nyt painotus on muuttunut ja Pro eroaa kokonaisuutena aiempaa enemmän perusmallista, vaikka kameratoteutus onkin aiempaa samankaltaisempil.

Phone (4a) -perusmallin ulkoasu on pysynyt melko samankaltaisena kuin edeltäjämallissa, mutta kameraa ympäröineistä Glyph-valoista on luovuttu ja ne on korvattu uudella Glyph Bar -palkilla. Glyph Bar koostuu 63 mini-LEDistä, jotka on sijoiteltu seitsemään neliön muotoiseen valaisualueeseen, joiden maksimikirkkaus on 3500 nitiä. Perusmallin värivaihtoehtoja ovat musta, valkoinen, sininen ja pinkki. Rakenteella on IP64-suojausluokitus sekä lupaus vesiupotuskestävyydestä 25 cm syvyyteen 20 minuutiksi.

Näytön koko on pysynyt samana, mutta resoluutiota on kasvatettu 1080p-tasosta 1220p-tasolle ja lisäksi etenkin pistemäistä maksimikirkkautta on kasvatettu merkittävästi. Sisällä on edeltäjään nähden sukupolvea uudempi Snapdragon 7s gen 4 -piiri. Muistivaihtoehdot, yhteysominaisuudet ja akku sekä latausteho ovat pysyneet käytännössä samoina.

Perusmallin pääkamera, ultralaajakulmakamera ja etukamera ovat pysyneet samoina, mutta 2x-telekameran tilalle on päivitetty 3,5-kertaisen polttovälin pääkameraan nähden tarjoava periskooppitelekamera.

Phone (4a) Pron ulkoasua on uudistettu rajummin edeltäjämalliin nähden, sillä edeltäjämallin pyöreä kamerasaareke on korvattu pyöristetyn suorakulmion muotoisella ja Glyph Matrix -näytöllä varustetulla saarekkeella. Glyph Matrix koostuu 137 mini-LEDistä ja kykenee 3000 nitin kirkkauteen. Lisäksi Pro-mallin runko on nyt alumiinia aiemman muovisen sijaan ja rakenne on aiempaa ohuempi – 7,95 mm. Alumiinirakenne jatkuu kehyksestä myös takakuoreen, eli kyseessä on ns. unibody-rakenne, joka on nykymarkkinassa varsin harvinainen. Pro-mallin värivaihtoehtoja ovat musta, hopea ja pinkki. Rakenteella on IP65-suojausluokitus sekä lupaus vesiupotuskestävyydestä 25 cm syvyyteen 20 minuutiksi.

Pro-mallin näytön koko on suurempi kuin perusmallissa ja edeltäjässään, sillä se on kasvatettu 6,83-tuumaiseksi. Lisäksi virkistystaajuutta on kasvatettu 144 hertsiin ja pistemäistä maksimikirkkautta 5000 nitiin. Pelikäytössä kosketuksetunnistuksen herkkyys on peräty 2500 hertsiä. Järjestelmäpiirinä on käytössä Snapdragon 7 gen 4 -malli, jonka kehutaan olevan edeltäjää 27-30 % nopeampi. Jäähdytyksessä on käytössä aiempaa suurempi 5300 mm2 höyrykammioratkaisu. Akun kapasiteetti ja latausteho ovat pysyneet lähes samoina molemmissa malleissa.

Pron kolmoistakakamera on pitkälti vastaava kuin perusmallissa, joskin sen pääkamera perustuu edistyneempään Sony LYT-700C-sensoriin. Pron etukameraa on itseasiassa heikennetty edeltäjästä, sillä sen sensorikokoa ja resoluutiota on pienennetty.

Molemmista Phone (4a) -malleista löytyvän Nothing OS 4.1 -version kerrotaan tarjoavan älykkäämpiä AI-työkaluja ja syvemmälle yltävää personointia, jotka tekevät päivittäisistä tehtävistä yksinkertaisempia ja luovempia. Mukana on siistimmäksi kehuttu käyttöliittymä, uudet ikonit, uudistettu lukitusnäkymä, kelluvat sovellusikkunat ja syvempi tumma tila. Molemmille malleille luvataan kolme Android-versiopäivitystä sekä kuusi vuotta tietoturvakorjauksia.

Nothing Phone (4a):n ja (4a) Pron tekniset ominaisuudet:

Koko: (4a): 163,9 x 77,5 x 8,5 mm (4a) Pro: 163,6 x 76,6 x 7,95 mm

Paino: (4a): 205 g (4a) Pro: 210 g

Materiaalit: (4a): muovikehys, Corning Gorilla Glass 7i -näyttölasi, karkaistu lasitakakuori (4a) Pro: alumiiniunibody, Corning Gorilla Glass 7i -näyttölasi, karkaistu lasitakakuori

Hiilijalanjälki: (4a): 51,13 kg CO₂e (4a) Pro: 50,5 kg CO₂e

Suojaluokitus: (4a): IP64-suojaus, vesiupotus 25 cm 20 min (4a) Pro: IP65-suojaus, vesiupotus 25 cm 20 min

Näyttö: (4a): 6,77” AMOLED, 1224 x 2720, 440 PPI, 120 Hz, jopa 2500 Hz kosketuksentunnistus, maksimikirkkaus 1600 nitiä ja pistemäinen 4500 nitiä, 2160 Hz PWM, 10-bit HDR10+ (4a) Pro: 6,83″ AMOLED, 1260 x 2800 , 450 PPI, 144 Hz, jopa 2500 Hz kosketuksentunnistus, 1600 nit maksimikirkkaus, 5000 nit pistemäinen maksimikirkkaus, 2160 Hz PWM, 10-bit HDR10+

Järjestelmäpiiri: (4a): Snapdragon 7s Gen 4 (4a) Pro: Snapdragon 7 gen 4

Muisti: 8 tai 12 Gt RAM (perusmallissa LPDDR4X, Prossa LPDDR5X)

tallennustila: 128 tai 256 Gt UFS 3.1

5G ( n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78 ), LTE, Dual SIM (e-sim vain Prossa)

), LTE, Dual SIM (e-sim vain Prossa) Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4

GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1)

Takakamera: (4a) 50 megapikselin pääkamera (1/1,57″ sensori), f1.88, 24 mm kinovastaava, PDAF, OIS 50 megapikselin 3,5x-telekamera (1/2,75″ sensori; 0,64 um), periskooppiobjektiivi, f2.88, OIS 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (1/4″ sensori), f2.2, 15 mm kinovastaava, 120 asteen kuvakulma 4K 30 FPS videotallennus (4a) Pro 50 megapikselin pääkamera (LYT-700C 1/1,56″ sensori), f1.88, 2×2 OCL PDAF , OIS 50 megapikselin 3,5x-telekamera (1/2,75″; 0,64 um), f/2.88, periskooppiobjektiivi, OIS 8 megapikselin ultralaajakulma (1/4″ sensori), f2.2, 15 mm kinovastaava, 120 asteen kuvakulma 4K 30 FPS videotallennus

Etukamera: 32 megapikseliä (1/3,44″ sensori), f2.2, 22 mm kinovastaava laajakulma

Stereokaiuttimet, 2 mikrofonia

5080 mAh akku, USB-C, 50 W pikalataus (60 %:iin 30 minuutissa)

Nothing OS 4.1 (Android 16), 3 vuotta Android-versiopäivityksiä & 6 vuotta tietoturvakorjauksia

Nothing Phone (4a):n ennakkotilaukset alkavat huomenna 6. maaliskuuta ja varsinainen myynti 13. maaliskuuta. Lähtöhinta on 379 euroa ja 12 & 256 Gt muistivariantista joutuu pulittamaan 459 euroa. Phone (4a) Pron ennakkomyynti alkaa 14. maaliskuuta ja varsinainen myynti 27. maaliskuuta. Pron lähtöhinta on 499 euroa ja suuremmasta 12 & 256 Gt muistivariantista joutuu maksamaan 569 euroa. Hinnat ovat siis nousseet mallista ja muistiversiosta riippuen 50-110 euroa.

Nothing julkaisi myös 179 euroon hinnoitellut uudet langattomat Headphone (a) -sankakuulokkeet, joiden myynti alkaa 13. maaliskuuta.

Lähde: sähköpostitiedote