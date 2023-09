Headset tukee mm. matalalatenssista yhteyttä USB-lähetinvastaanottimen kautta, Bluetoothia sekä Augmented Mode -tilaa, joka simuloi avoimia kuulokkeita sisäänrakennettujen mikrofonien avulla.

Paremmin ammattilaispiireissä tunnettu beyerdynamic on julkaissut jo useammankin pelaajille suunnatun headsetin. Nyt julkaistu MMX 200 on yhtiön ensimmäinen langaton peliheadset.

beyerdynamic MMX 200 tarjoaa pelaajille yhtiön mukaan studiolaatua vastaavan äänentoiston 40 mm:n elementeillä ja irrotettavan Meta Voice -mikrofonin 9,9 mm:n kapselilla. Headsetissä on irrotettavan mikrofonin lisäksi myös Headset on suunniteltu sekä PC- että konsolikäyttöön ja virallisesti tuettuina ovat PC, Microsoftin Xboxit, Sonyn Playstation 4 ja 5 sekä Nintendo Switch. Bluetooth 5.3 -tuen kautta tuettuina ovat käytännössä kuitenkin myös kaikki muut BT-laitteet ja headset tukee esimerkiksi puheluita puhelimeen liitettynä. Puhelut toimivat Meta Voice -mikrofonin lisäksi myös ilman sitä kuulokkeisiin integroitujen mikrofonien kautta.

Headsetiä hallitaan toiseen kuulokkeeseen sijoitetulla klikattavalla rullalla, jonka lisäksi samalta kyljeltä löytyy Meta Link -kytkin ja USB-C-liitin. Toiseen kuulokkeeseen on sijoitettu puolestaan virtapainike. Meta Link -kytkimellä vaihdellaan Bluetooth-, Low Latency- ja Hybrid Mode -tilojen välillä. Low Latency -tilan käyttämää yhteysstandardia ei ole eritelty, mutta se käyttää erillistä USB-väyläistä lähetinvastaanotinta. Hybrid-tilassa molemmat yhteydet ovat ilmeisesti aktiivisia samanaikaisesti, vaikka verkkosivuilla puhutaankin Hybrid-tilan yhteydessä analogisesta yhteydestä Bluetoothin rinnalla. Kuulokkeissa on myös Augmented Mode -tila, jotka simuloivat avoimia kuulokkeita. Tila hyödyntää samoja mikrofoneja, joita käytetään puheluihin Meta Voice -mikrofonin ollessa irrotettuna.

beyerdynamic MMX 200 -headset on saatavilla välittömästi. Se on hinnoiteltu yhtiön omassa verkkokaupassa 249 euroon ”Online Exclusive” -merkinnän kera. Yhtiön oman kaupan lisäksi Amazon on listattu viralliseksi jälleenmyyjäksi. Headset on saatavilla sekä harmaana että mustana.

Lähteet: beyerdynamic (1) (2)