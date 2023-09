Yhtiön tarjonta tulee kattamaan 2560x1440-, 3840x2160-, 3440x1440- ja 5120x1440 -resoluutiot 144-360 hertsin virkistystaajuuksilla.

MSI tarjoaa nykyään asiakkailleen liki kaikkia mahdollisia komponentteja yhden katon alta. Nyt nettiin on vuotanut kuva yhtiön roadmapista, joka lupaa yhtiölle vahvaa vuoden alkua näyttörintamalla.

Ilmeisen hyviä lähteitä MSI:n sisällä tai sen läheisissä piireissä omaava chi11eddog -nimimerkki on julkaissut viestipalvelu X:ssä dian, jossa näkyy pätkä MSI:n näyttöroadmapista. Roadmapin mukaan yhtiö valmistelee jopa kuutta QD-OLED-näyttöä vuoden vaihteen tienoille.

Ensimmäinen näytöistä on marraskuussa julkaistava MAG 341CQP, joka tulee tarjoamaan leveän 3440×1440-resoluution maksimissaan 175 hertsin virkistystaajuudella. Näyttö on kaareva (1800R) ja tarjoaa USB-C-liitännän läpi 15 watin virransyötön.

Tammikuussa alkaa tykitys todenteolla, sillä vuorossa on jopa viisi näyttöä eri kategorioihin. MPG 491CQP on 5120×1440-resoluution tarjoava ultraleveä 1800R-kaareva näyttö. Astetta korkeamman resoluution myötä virkistystaajuus on tiputettu 144 hetsiin, mutta USB-C on päivitetty tarjoamaan 90 watin tehonsyöttöä.

MPG 321UPX ja MAG 321UPX ovat kumpikin 3840×2160-resoluution litteäpaneelisia näyttöjä maksimissaan 240 hertsin virkistystaajuudella. MPG-version USB-C tukee 90 watin ja MAG-version 15 watin virransyöttöä.

MPG 271QPX ja MAG 271QPX tarjoavat puolestaan 2560×1440-resoluution litteät paneelit, jotka toimivat jopa 360 hertsin virkistystaajuudella. 321UPX-mallien tapaan MPG-versio tukee 90 watin ja MAG-versio 15 watin virrasyöttöä USB-C:n kautta.

Lähde: VideoCardz