Corsair K100-näppäimistön omikseen kirjoittelun takana ei ole virus tai kummitus, vaan kyseessä on valmistajan mukaan bugi laitteen ajureissa.

Corsairin K100-näppäimistöjen on havaittu maailmalla kirjoittavan itsekseen sanoja ja jopa kokonaisia lauseita, jotka käyttäjä itse on kirjoittanut näppäimistöllä jopa päiviä tai viikkoja sitten. Taustalla ei ole tietokoneelle päätynyt keylogger tai muu haittaohjelma, vaan valmistajan ajureissa on bugi, jonka Corsair uskoo tällä hetkellä olevan makrokomentojen nauhoitustoiminnossa.

Corsairin mukaan kyseessä ei ole kovinkaan laajamittainen ongelma, vaan valmistaja kertoo saaneensa vain pienen määrän valituksia. Corsair myös painottaa, ettei näppäimistössä itsessään ole key loggerin kaltaista näppäinpainallusten muistiin tallentamista, vaan kyseessä on bugi, jonka valmistaja uskoo tällä hetkellä liittyvän näppäimistön makrotoimintoon. Käytännössä sanat ovat bugin seurauksena tallentuneet makroksi ja myöhemmin jokin näppäinkomento on lakaissut tuon makron, minkä myötä tekstiä syntyy itsestään.

Lähde: ArsTechnica