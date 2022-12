YMTC ei joutunut suoraan kaiken kieltävälle listalle, vaan sen ostokset arvioidaan jatkossa yksitellen, mutta Samsungin kerrotaan jo reagoineen tilanteeseen nostamalla piirien hintaa 10 %:lla.

Kiinan ja Yhdysvaltain välinen kauppasota on jatkunut jo vuosia, mutta mustan pannalistan kasvulle ei näy loppua. Viimeisimpien joukossa sanktiolistalle on päässyt kovaa nousua tehnyt muistivalmistaja YMTC.

Yangtze Memory Technologies Corp eli YMTC on joutunut Yhdysvaltojen sanktiolistalle ja sen myötä sen pääsy moderneihin piirintuottovälineisiin ja -teknologioihin on törmännyt tiukkaan portinvartijaan. Kenties kiinalaisten protestien myötä, tai tuntemattomista muista syistä, YMTC:tä ei ole asetettu ehdottomalle EI-listalle, mutta Yhdysvaltojen kauppaministeriö tulee jatkossa syynäämän jok’ikisen yksittäisen Yhdysvaltalaisteknologiaa ostoksen läpi erikseen ja päättämään sitten, saako YMTC toteuttaa kaupan vai ei.

YMTC oli ensimmäinen tai ainakin ensimmäisten joukossa, joka sai tuotettua yli 230 kerroksisia 3D NAND -muisteja, mutta nyt TrendForce pitää todennäköisenä, että yhtiö joutuu lopettamaan kilpailun 3D NAND -markkinoilla kokonaan viimeistään vuonna 2024. Yhtenä selviytymisreittinä yhtiölle on nähty erikoiskäyttöön suunniteltuja 2D NAND -piirejä, joita voitaisiin valmistaa vanhemmilla prosesseilla.

Yhden merkittävän tekijän (tuleva) poistuminen markkinoilta heijastuu myös muihin valmistajiin. Sanktiolistalla olevan yrityksen kanssa yhteistyöntekeminen on aina hankalaa, minkä myötä epäilemättä useat yritykset, joilla oli suunnitelmia YMTC:n kanssa, tulevat turvautumaan muihin valmistajiin. Samsung onkin saanut tästä jo vainun ja nostanut kaikessa hiljaisuudessa omien muistipiiriensä hintaa DigiTimesin mukaan jopa 10 prosentilla. Varastossa jo olevien muistien vuoksi tilanteen ennustaminen lähineljänneksille on kuitenkin hankalaa. Muun muassa Apple oli suunnitellut aiemmin käyttävänsä YMTC:n piirejä, mutta se suunnitelma on haudattu tällä haavaa.

Lähteet: TrendForce, Tom’s Hardware (1), (2)