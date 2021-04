Cerebras julkisti maailman suurimman piirin seuraajan: Wafer Scale Engine 2

Wafer Scale Engine 2 on yhtä suurikokoinen kuin edeltäjänsä, mutta TSMC:n 7 nanometrin prosessin myötä siihen on saatu mahtumaan yli kaksinkertaisesti transistoreja.

Cerebras nousi otsikoihin vuoden 2019 syksyllä, kun se julkisti maailman suurimman piirin. Cerebras Wafer Scale Engine rakentui jopa 1,2 biljoonasta transistorista ja oli käytännössä useita yhteen liitettyjä piirejä, joita ei irroteta toisistaan piikiekkoa leikatessa. Nyt jättipiiri on saanut seuraajan.

Cerebras Wafer Scale Engine 2 eli WSE-2 rakentuu yhteensä peräti 2,6 biljoonasta transistorista ja sen pinta-ala on samat 46 255 mm2 kuin edeltäjälläänkin. Käytännössä koon sanelee piikiekon koko. Koko komeudessa on peräti 850 000 tekoälytehtäviin erikoistunutta ydintä ja yhteensä 40 gigatavua SRAM-muistia jaettuna jokaiseen ytimeen. Piirien välinen yhteysväylä tarjoilee kaistaa peräti 220 petabittiä sekunnissa ja SRAM-muistiin kaistaa on tarjolla 20 petatavua sekunnissa.

Yhtiön mukaan TSMC:n 7 nanometrin prosessilla valmistettava WSE-2 tarjoaa kaksinkertaista suorituskykyä ensimmäiseen sukupolveen nähden, mutta mitään tarkkoja suorituskykylukuja se ei tarjoillut. WSE-2:ssa on muistikaista ja yhteysväylän kaista ovat kasvaneet noin 120 % edeltäjäänsä nähden, mutta piirin tehonkulutus on pysynyt identtisenä 15 kilowatissa.

